Lancha rápida suspeita de envolvimento no tráfico de droga encontrada na zona de Tróia

Ontem às 12:52

Lancha rápida foi encontrada pela Polícia Marítima

A Polícia Marítima está a investigar uma lancha rápida encalhada na zona da Caldeira de Tróia, no concelho de Grândola, suspeita de envolvimento no tráfico de droga, revelou o capitão do porto de Setúbal.

“Trata-se de uma lancha rápida com quatro motores e 1.200 cavalos, que foi encontrada pouco depois das 08:00, encalhada na zona da Caldeira de Tróia”, disse Paulo Agostinho, acrescentando existir “forte suspeição de que se trata de uma embarcação associada ao narcotráfico. Já estão a ser efetuadas perícias pela unidade central de investigação da Polícia Marítima e já estamos em contacto com a Polícia Judiciária”.

Segundo Paulo Agostinho, a lancha rápida foi encontrada pela Polícia Marítima depois de terem sido recolhidas várias dezenas de jerricãs de 25 litros de combustível na zona do rio e da barra de Setúbal.

“Até ao meio-dia já tínhamos recolhido mais de 70 jerricãs, mas temos estado a receber informação, designadamente de pescadores, de que há muitos mais espalhados pelo mar”, disse.

Paulo Agostinho admitiu ainda que a convicção da Polícia Marítima é de que a lancha rápida poderia estar envolvida numa qualquer operação de apoio logístico que não terá sido concretizada, uma vez que os jerricãs encontrados estão cheios de combustível.

Questionado sobre a possibilidade de haver droga no interior da referida embarcação, o capitão do porto de Setúbal disse apenas que “ainda estão a ser feitas perícias".