PJ deteve duas mulheres no Grande Porto suspeitas de crimes de branqueamento e burla

Há 28 min

Foi apreendido diverso material informático, dezenas de cartões e informação bancários

A Polícia Judiciária deteve no Grande Porto duas mulheres suspeitas de coautoria de crimes de branqueamento e burla qualificada, relacionados com a utilização de criptoativos, lesando dezenas de cidadãos em mais de dois milhões de euros, foi hoje anunciado.

A investigação da PJ apurou que, ao longo dos últimos dois anos, a troco de contrapartidas e atuando em articulação com outros intervenientes, as suspeitas delinearam um esquema, através do qual procederam à colocação e dissipação de quantias que ascendem a mais de um milhão e meio de euros, num caso, e a mais de quinhentos mil euros, no outro.

Em especial durante o ano de 2024, procederam de forma reiterada à abertura de dezenas de contas bancárias que utilizaram para receberem quantias que as vítimas acreditavam versar sobre investimentos em criptoativos, refere a PJ em comunicado.

“Em ambos os casos, além de contrapartidas não apuradas, faziam uso de tais quantias em proveito próprio, utilizando-as nas suas despesas correntes”, acrescenta.

Com o bloqueio das suas contas, segundo a PJ, as suspeitas instrumentalizaram familiares, nomeadamente filhos, para que procedessem à abertura de contas bancárias para, assim, perpetuar a atividade delituosa.

Esclarece ainda que, a partir de tais contas, e para ocultar a origem ilícita de tais proventos, procederam a múltiplas transferências para outras contas, em regra sediadas em instituições financeiras fora do país, nas quais operavam depois a sua dissipação, nomeadamente com a aquisição de criptomoeda.

A PJ refere ainda que a investigação apurou, até ao momento, a participação de uma das arguidas em 19 burlas. À segunda arguida são já 31 as vítimas deste esquema fraudulento, tendo recebido mais de metade do dinheiro assim falsamente angariado.

No âmbito das diligências desenvolvidas, designadamente buscas, foi apreendido diverso material informático, dezenas de cartões e informação bancários.

As detidas, de 52 e 51 anos, residentes em Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia, e Valongo vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.