PJ deteve duas mulheres no Grande Porto suspeitas de crimes de branqueamento e burla

Agência Lusa , AM
Há 28 min
PJ

Foi apreendido diverso material informático, dezenas de cartões e informação bancários

A Polícia Judiciária deteve no Grande Porto duas mulheres suspeitas de coautoria de crimes de branqueamento e burla qualificada, relacionados com a utilização de criptoativos, lesando dezenas de cidadãos em mais de dois milhões de euros, foi hoje anunciado.

A investigação da PJ apurou que, ao longo dos últimos dois anos, a troco de contrapartidas e atuando em articulação com outros intervenientes, as suspeitas delinearam um esquema, através do qual procederam à colocação e dissipação de quantias que ascendem a mais de um milhão e meio de euros, num caso, e a mais de quinhentos mil euros, no outro.

Em especial durante o ano de 2024, procederam de forma reiterada à abertura de dezenas de contas bancárias que utilizaram para receberem quantias que as vítimas acreditavam versar sobre investimentos em criptoativos, refere a PJ em comunicado.

“Em ambos os casos, além de contrapartidas não apuradas, faziam uso de tais quantias em proveito próprio, utilizando-as nas suas despesas correntes”, acrescenta.

Com o bloqueio das suas contas, segundo a PJ, as suspeitas instrumentalizaram familiares, nomeadamente filhos, para que procedessem à abertura de contas bancárias para, assim, perpetuar a atividade delituosa.

Esclarece ainda que, a partir de tais contas, e para ocultar a origem ilícita de tais proventos, procederam a múltiplas transferências para outras contas, em regra sediadas em instituições financeiras fora do país, nas quais operavam depois a sua dissipação, nomeadamente com a aquisição de criptomoeda.

A PJ refere ainda que a investigação apurou, até ao momento, a participação de uma das arguidas em 19 burlas. À segunda arguida são já 31 as vítimas deste esquema fraudulento, tendo recebido mais de metade do dinheiro assim falsamente angariado.

No âmbito das diligências desenvolvidas, designadamente buscas, foi apreendido diverso material informático, dezenas de cartões e informação bancários.

As detidas, de 52 e 51 anos, residentes em Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia, e Valongo vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Temas: Grande Porto Crimes Branqueamento de Capitais Burla Polícia Judiciária

Crime e Justiça

Disparam a partir de carro em andamento e são apanhados pela PSP em Setúbal 

Há 10 min

PJ deteve duas mulheres no Grande Porto suspeitas de crimes de branqueamento e burla

Há 28 min

Catorze pessoas detidas por suspeita de tráfico de droga no Grande Porto e Famalicão

Há 3h e 40min

Tiroteio em Lisboa faz três feridos

Hoje às 07:18
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

23 fev, 15:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Ontem às 07:00

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

Ontem às 16:13

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

Ontem às 16:34

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

Ontem às 12:41

Euromilhões: eis a chave que vale 142 milhões de euros

Ontem às 20:17

Era o chefe dos assassinos mas precisava de se casar com Rosalinda para ascender no cartel: quem foi "El Mencho"

Ontem às 10:24

Gouveia e Melo garante que "a Rússia vai levar a sério a Europa": "Bastam 200 ou 300 ogivas nucleares para destruir" um território

Ontem às 23:19

Depois de ser insultado de anão, Prestianni não foi racista, foi homofóbico: esta é a defesa do jogador do Benfica

Ontem às 18:45

Tiroteio em Lisboa faz três feridos

Hoje às 07:18

Onde estava "El Mencho"? Narcotraficante mais procurado do México foi apanhado num resort onde se misturava com turistas

Ontem às 21:00