Homem que matou três pessoas a tiro em barbearia de Lisboa condenado à pena máxima

Há 1h e 4min

Fernando Silva esteve uma semana em fuga

O homem que estava acusado de um triplo homicídio numa barbearia da Penha de França, em Lisboa, foi condenado esta quarta-feira à pena máxima, 25 anos de prisão.

O coletivo de juízes do Tribunal Central Criminal de Lisboa decidiu aplicar 19 anos de cadeia por cada um dos três crimes de homicídio consumado, mais nove por um homicídio tentado e mais dois e seis meses por posse de arma proibida, o que resultou num cúmulo jurídico de 25 anos.

O crime em causa ocorreu no dia 2 de outubro de 2024 no centro de Lisboa, na barbearia "Grande Pente".

O homem agora condenado, que foi identificado como Fernando Silva, acabou por disparar para dentro da barbearia depois de não ter sido atendido de imediato.

O barbeiro, um cliente e a sua companheira acabaram por morrer na sequência dos disparos.

Fernando Silva acabou por se colocar em fuga, tendo sido apanhado pela Polícia Judiciária uma semana após o crime.

O crime ocorreu pouco depois das 13:00 daquele dia, quando um cliente sem marcação entrou no estabelecimento e pediu para ser atendido. O barbeiro, que se preparava para almoçar, recusou e a situação escalou.

O cliente, que morava no bairro, puxou de uma arma e baleou mortalmente o barbeiro. Um casal de taxistas que se preparava para entrar no local foi também baleado mortalmente. A mulher, de 34 anos, estava grávida.

Depois de balear mortalmente as três pessoas, o suspeito colocou-se em fuga com o auxílio de duas outras pessoas, num jipe, em direção a Santa Apolónia.

Quando chegou ao local, a Polícia de Segurança Pública (PSP) encontrou as vítimas já sem vida, tendo a Polícia Judiciária tomado conta da ocorrência e recolhido "vários testemunhos" no local.