Homem encontra quatro granadas dentro de poço em Odivelas. Descoberta obriga a evacuar parque de estacionamento de supermercado

Há 1h e 8min

As autoridades estão a investigar a origem dos engenhos explosivos, que foram encontrados num terreno nas imediações do Pingo Doce da Ramada

Quatro engenhos explosivos, identificados como granadas, foram encontrados na tarde desta sexta-feira num terreno situado nas imediações do Pingo Doce da Ramada, na Avenida Augusto Hilário, no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa, apurou a CNN Portugal.

As granadas encontravam-se no interior de um poço e foram localizadas pelo proprietário do terreno. Os engenhos acabaram por ser retirados para o exterior por funcionários que se encontravam a realizar trabalhos de limpeza no local.

Devido à proximidade da superfície comercial e por razões de segurança, o parque de estacionamento do Pingo Doce foi prontamente evacuado, tendo sido acionados os meios de segurança competentes para avaliar e neutralizar a situação.

As autoridades estão a investigar a origem dos engenhos explosivos e a ocorrência mantém-se em atualização.