Mini tornado causa estragos em estufas no concelho açoriano de Vila Franca do Campo

Agência Lusa , AM
Há 2h e 2min
Açores: ilhéu de Vila Franca do Campo já está a aquecer

Há ainda estragos em moradias e veículos

Um mini tornado provocou, no domingo, estragos significativos em estufas de ananases localizadas na freguesia de São Miguel, em Vila Franca do Campo, nos Açores, sem provocar danos pessoais, disse a presidente da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, Graça Melo, adiantou que o fenómeno ocorreu na tarde de domingo, na zona de Santo Amaro, tendo provocado “estragos em estufas de ananases que estavam em produção”, mas “sem relato de danos pessoais”.

A autarca de Vila Franca do Campo disse ainda ter “informação de que ocorreram alguns estragos nos beirais de algumas moradias”.

“O míni tornado ocorreu numa zona concentrada, provocando estragos em algumas estufas e cujos vidros foram projetados para a via pública”, explicou ainda Graça Melo, acrescentando que os serviços camarários procederam “logo de imediato à limpeza” da zona.

Contactado pela Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de São Miguel, Luís Gomes, acrescentou que “há também veículos que ficaram com vidros danificados”, indicando que “os estragos ainda estão a ser apurados”.

