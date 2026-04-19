A ponte ousada que há 200 anos reescreveu as regras da engenharia

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A ponte está de tal forma enraizada na psique britânica que "Operação Menai Bridge" é a palavra-chave oficial dada à preparação para a eventual morte do rei Carlos III

Foi construída para transportar carruagens puxadas por cavalos através de um trecho de água notoriamente agitado e foi uma ligação crucial entre duas nações insulares durante a revolução industrial europeia.

Quando foi construída em 1826, a ponte sobre o Estreito de Menai, entre o norte do País de Gales continental e a ilha de Anglesey, era uma visão do futuro. Suspensa entre uma abertura de 417 metros a uma altura de 31 metros, foi a primeira ponte suspensa rodoviária do mundo a ser construída. Quando foi inaugurada, era a mais longa do mundo, e assim permaneceu até à conclusão da Ponte de Brooklyn, em 1883.

Talvez ainda mais incrível seja o facto de a Ponte do Estreito de Menai — ou Pont Grog y Borth, em galês — ainda estar em uso, mais de dois séculos depois. Comemorou o seu 200.º aniversário em 30 de janeiro.

“Embora existam algumas pontes que duraram 200 anos ou mais — há até pontes romanas — nenhuma delas se parece com esta”, diz Kerry Evans, a engenheira credenciada para gerir a ponte e a moderna estrada A55 ao seu redor.

“Essa expressão de liberdade em termos de inovação e design para desenvolver uma estrutura — isso era absolutamente louco quando agora se olha para trás.”

Projetada por Thomas Telford, um dos primeiros engenheiros civis da história, a ponte não se limitava a ligar Anglesey ao continente galês, mas também fazia parte de uma rede que conectava duas capitais, Dublin e Londres. Uma lei aprovada em 1800 uniu oficialmente a Irlanda à Grã-Bretanha, criando o Reino Unido, e havia pressão política para construir ligações de transporte fáceis entre as capitais.

Filho de um pastor, Thomas Telford começou como pedreiro e tornou-se um engenheiro formidável. foto Hulton Archive/Getty Images

Havia ferries que faziam a ligação entre Dublin e Holyhead, em Anglesey, mas a travessia de lá para o continente galês, também de ferry, era notoriamente complicada. O estreito de Menai era conhecido pelas suas fortes correntes, e as travessias eram frequentemente canceladas. Os agricultores de Anglesey, conhecidos pela criação de gado, conduziam eles próprios os seus rebanhos através do estreito, perdendo frequentemente animais nas ondas. Além disso, os barqueiros aproveitavam-se dos passageiros. “Eles chantageavam as pessoas — se a maré estivesse a subir, aumentavam o preço”, refere William Day, engenheiro civil aposentado e residente no norte do País de Gales. Não era o sistema sofisticado e bem organizado que um império em rápida expansão procurava retratar.

Em 1815, o governo votou a favor da construção de uma estrada de Londres até Holyhead. Telford — um escocês que se destacou na construção de canais e estradas em Midlands, no coração da revolução industrial — foi contratado para construí-la. E uma das últimas partes dessa estrada — que atravessava várias cidades de Birmingham a Shrewsbury — seria a travessia do Estreito de Menai.

Telford escolheu a travessia mais curta, diz Gordon Masterton, ex-presidente da Instituição de Engenheiros Civis e atual presidente do Painel para Obras Históricas de Engenharia. Até aí, tudo normal. Contudo, fez então uma escolha surpreendente para a extensão de 396 metros de largura. Em vez de projetar uma ponte normal ao estilo de um viaduto, com colunas a atravessar a água, embutidas no leito marinho, projetou uma estrutura que flutuava acima do estreito, amarrada à terra em cada lado.

“Essa foi uma escolha ousada”, diz Masterton. “Extensões dessa natureza nunca haviam sido feitas antes.” Na verdade, com 417 metros, o tabuleiro que ele projetou era duas vezes e meia mais longo do que o que havia sido tentado antes numa ponte suspensa rodoviária, destaca. Um viaduto tradicional teria sido mais caro de construir e poderia ter obstruído o tráfego marítimo. “Limpar toda a ampla extensão foi a sua ideia brilhante”, ressalta. “Foi um salto gigantesco em termos de engenharia civil.”

“Isso estabeleceu um padrão por muito tempo”, adianta Day, que trabalhou em vários projetos relacionados com a ponte. “Esse padrão ainda está presente em muitos aspetos. Teve um impacto marcante na engenharia e na sociedade.”

O projeto inovador de Telford era uma ponte suspensa sobre o estreito de Menai, sustentada por correntes de ferro. ilustração Sepia Times/Universal Images Group Editorial/Getty Images

A primeira pedra foi assente a 10 de agosto de 1819. Os arcos — feitos de calcário da ponta oriental de Anglesey e embutidos na face rochosa — projetam-se de ambos os lados, com torres gémeas em cada lado do estreito, cada uma a estender o tabuleiro sobre o vazio.

O tabuleiro de 176 metros era sustentado por 16 cabos de corrente, cada um com 522 metros de comprimento e feito de 935 barras de ferro forjado, com um peso de 121 toneladas cada.

Telford adquiriu o ferro do seu colaborador de longa data, William Hazledine, a quem chamava de «Merlin», em referência às qualidades aparentemente mágicas do seu ferro. Cada elo era idêntico, para que pudessem ser intercambiáveis e substituíveis. “Isto era produção em massa muito antes de sequer pensarmos nessa expressão”, diz Day. O mesmo se aplicava a toda a estrada entre Londres e Holyhead. Day diz que os depósitos estavam abastecidos com materiais de reparação, um pouco como as peças de aeronaves que são mantidas nos aeroportos hoje em dia. Uma reparação feita no local era uma reparação feita mais rapidamente.

Quando a ponte foi concluída, em 1826, já não era a primeira ponte suspensa rodoviária do Reino Unido. Esse título tinha ido para a Union Chain Bridge, com 137 metros, sobre o rio Tweed, na Escócia, inaugurada em 1820 — que também continua em uso ainda hoje.

Mas o tamanho da ponte Menai tornava-a diferente de tudo o que havia sido construído antes. “Como deve ter sido impressionante para todos ver esta coisa a surgir do outro lado do estreito”, refere Masterton. “Devia parecer que algum mago estava a trabalhar com habilidades com as quais as pessoas só podiam sonhar. Nunca se tinha visto nada daquela magnitude antes, em lugar nenhum. Deve ter sido de fazer cair o queixo.”

O visionário Telford não queria apenas construir uma ponte qualquer — ele queria criar uma bela adição à paisagem. “A forma da ponte é linda”, diz Day. “As curvas são muito estéticas, as torres e os pilares emergem de afloramentos rochosos.”

Telford escolheu projetar uma ponte suspesa em parte para garantir que os barcos que atravessavam o movimentado canal não sofreriam qualquer distúrbio. foto Francis Bedford/Epics/Hulton Archive/Getty Images

A ponte foi inaugurada em 30 de janeiro de 1826, com grande alarde. “Na noite da inauguração, a diligência postal chegou à estalagem, à espera de apanhar o ferry”, diz Day. “Era uma noite tempestuosa e o engenheiro no local disse: ‘Vocês vão atravessar a ponte’. Os passageiros a bordo ficaram aliviados, pois não estavam ansiosos por apanhar o ferry. À 1h30 da manhã, a diligência atravessou a ponte. Depois disso, as pessoas começaram a afluir à ponte.”

Não era apenas uma ligação a Anglesey; a rota entre Dublin e Londres também descolou. “Telford provavelmente fez mais pela unificação da Grã-Bretanha do que os tratados”, destaca Masterton, observando o trabalho do engenheiro também na melhoria das estradas e portos da Escócia.

“A sua Estrada do Norte de Gales foi fundamental para melhorar os laços entre a Irlanda e a Inglaterra — no comércio, nos negócios e na política e na sociedade.”

A estrada e a sua ponte incentivaram a imigração, e trabalhadores irlandeses invadiram Inglaterra para construir canais e estradas. O comércio aumentou e o correio passou a viajar mais rapidamente entre os países. Em 1850, a ponte Menai ganhou uma irmã: a ponte ferroviária Britannia, ou Pont Britannia, que foi modernizada para permitir o tráfego de automóveis em 1980. Mas Telford não viveu para ver isso, pois morreu em 1834, aos 77 anos de idade. Durante a sua vida, ele construiu mais de 1.000 pontes, 1.600 km de estradas, bem como dezenas de canais, portos e docas em todo o Reino Unido. Foi nomeado o primeiro presidente da Instituição de Engenheiros Civis, e a sua influência rendeu-lhe o apelido de «o Colosso das Estradas».

Entretanto, a ponte tornou-se instantaneamente uma atração turística. “Era uma maravilha”, diz Day. “As pessoas vinham apenas para a visitar, e isso ainda acontece hoje. Fiquei lá parado a observar as pessoas a parar, a tirar fotos, a conversar sobre a ponte e a partir novamente.”

Um ícone local

Hoje a ponte tem fiéis companheiros nos residentes do Norte de Gales. foto R A Kearton/Moment RF/Getty Images

Hoje, a ponte continua firme. Embora o ferro tenha sido substituído por aço e um novo tabuleiro tenha sido adicionado na década de 1930, os pilares de calcário são os originais. “É possível ver as marcas das ferramentas na pedra, onde ela foi cortada da face da pedreira”, diz Day, que trabalhou de perto na ponte. Outros elementos originais que ainda estão em uso são os paralelepípedos de betão que a equipa de Day descobriu durante uma série de obras de renovação. “O estado da alvenaria na argamassa é notável — quase inalterado”, refere. Telford começou como pedreiro, e Day acredita que o alto padrão de habilidade artesanal se deve à sua formação. “Ele tinha a habilidade e o conhecimento de como a pedra poderia ser usada.”

Como gerente da ponte — e a primeira mulher a supervisioná-la em 200 anos —, Evans convive com ela diariamente e fica constantemente surpreendida com os seus detalhes técnicos. “Fico impressionada”, confessa. “Quando estamos na base da ponte, não conseguimos imaginar como é que alguém concebeu isto.”

Trabalhar numa estrutura com 200 anos não é fácil. Não só é preciso equilibrar as exigências do tráfego moderno numa ponte construída para carruagens puxadas por cavalos — há um limite de 32 km/h na ponte e, atualmente, um limite de peso de 7,5 toneladas —, como também se fazem descobertas e têm de se juntar as peças para perceber as razões por trás delas. “Entre cada bloco de alvenaria há um pino de ferro, e só ao verificar os diários dos engenheiros de 1824 é que percebemos que eles estavam preocupados com o movimento lateral”, partilha Evans. Além disso, os moradores locais têm um grande interesse em qualquer trabalho que precise de ser feito: “Se fosse uma ponte em qualquer outro lugar, as pessoas nem ligariam, mas há um enorme apego emocional a esta ponte, e não há nada parecido em nenhum outro lugar do mundo.”

A engenheira Kerry Evans é responsável pela manutenção da ponte. foto Kerry Evans

Day concorda que é “desafiante” trabalhar numa estrutura histórica. Os seus anteriores projetos incluíram a remoção de painéis de vidro adicionados em 1938 e a sua substituição por decks de aço. Todas as alterações que foram feitas tiveram de ser aprovadas pela Cadw, o serviço de património histórico do governo galês. “Olhando para as exigências da engenharia, por um lado, e a referência histórica, por outro, é um equilíbrio interessante”, diz ele, acrescentando que agarrou a oportunidade de trabalhar na ponte assim que ela surgiu. “É algo que vale a pena acrescentar ao currículo.”

Não é de surpreender que a ponte se tenha tornado uma atração turística em si mesma. “É uma experiência realmente emocionante dirigir entre os dois pilares sobre aquela água bem abaixo”, diz Masterton. Há um centro de visitantes no lado de Anglesey — onde a cidade se chama, nada mais nada menos, do que Menai Bridge [Ponte de Menai].

A ponte está de tal forma enraizada na psique britânica que «Operação Menai Bridge» é a palavra-chave oficial dada à preparação para a eventual morte do rei Carlos III. (A morte de sua mãe foi preparada com o código «Operação London Bridge».)

A ponte emerge da paisagem rural galesa, em vez de a dominar. foto Joe Daniel Price/Moment RF/Getty Images

Quando foi inaugurada, a ponte teve um efeito imediato nas comunidades que ligava, mas 200 anos depois continua a ser um ícone para os habitantes locais.

“Há uma enorme ligação emocional à ponte”, diz Evans, membro da Sociedade de Mulheres Engenheiras, que cresceu na região. “Não se pensaria que um calcário com 300 milhões de anos coberto de aço geraria essa ligação física e emocional com as pessoas, mas gera.” Embora ela não ache que a sua relação de infância com a ponte a tenha levado a tornar-se engenheira civil — apenas 8% deles são mulheres —, Evans lembra-se dos passeios de carro nas manhãs de domingo pela região quando era criança.

Day, um engenheiro de pontes que se mudou da Inglaterra para a região em 1998, absorveu o papel que a ponte desempenhou na história dos seus sogros. A mãe da sua esposa nasceu em Anglesey e o pai dela no continente. “É uma história bastante comum, um relacionamento através do estreito”, diz ele. “Com o tempo, a ponte tornou-se uma ligação essencial. É devastador quando tem de ser fechada por qualquer motivo.” Atravessá-la é algo cotidiano para a maioria das pessoas da região, acrescenta — mas, mesmo assim, “é vista como um ícone”.

Evans acredita que ela se tornou ainda mais importante para a comunidade desde a pandemia. “Após o confinamento, poder atravessar a ponte Menai Strait simbolizava liberdade, conectividade, família”, diz ela.

E dois séculos depois, adianta Evans, é um motivo de orgulho para a zona rural do norte de Gales. Foi esse orgulho que esteve por trás das comemorações do 200.º aniversário que tomaram conta da ponte em janeiro.

“Embora estivessem a fazer coisas assim em todo o mundo, ou estivessem a começar a fazer, nós fizemos isso aqui primeiro, no norte de Gales.”