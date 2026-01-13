Governo lança novo concurso de apoio à compra de veículos elétricos até março

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 42min
Carros elétricos (imagem Getty)

A medida inserida no pacote Mobilidade Verde “tem como objetivo apoiar a descarbonização do setor dos transportes, responsável pela maior parte das emissões de carbono em Portugal”

O Governo vai lançar um novo concurso de apoio à compra de veículos elétricos até março, mantendo as mesmas regras do anterior, incluindo o apoio ao abate de automóveis a combustível fóssil com mais de 10 anos.

A informação foi adiantada à Lusa pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que confirmou ainda que o apoio terá uma dotação de 20 milhões de euros.

Em dezembro passado, o programa público de apoio à compra de automóveis elétricos para pessoas singulares esgotou ao fim de poucas horas no dia em que o Fundo Ambiental abriu o prazo de candidaturas.

O Governo tinha destinado 8,8 milhões de euros para o apoio a pessoas singulares, para atribuir 2.200 incentivos à compra de veículos elétricos. ­

O programa prevê que os veículos ligeiros elétricos de passageiros podem receber entre quatro mil e cinco mil euros, consoante o tipo de beneficiário, não podendo o seu preço ser superior a 38,5 mil euros (incluindo IVA e despesas associadas) ou 55 mil euros para veículos com mais de cinco lugares.

No caso das bicicletas (de carga, com ou sem assistência elétrica, e elétricas e convencionais), o valor do apoio varia entre os 500 e os 1.500 euros, enquanto os motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos elétricos podem receber um incentivo até ao máximo de 1.500 euros.

São também elegíveis para apoio os carregadores para baterias de veículos elétricos.

A medida inserida no pacote Mobilidade Verde “tem como objetivo apoiar a descarbonização do setor dos transportes, responsável pela maior parte das emissões de carbono em Portugal”, assim como “melhorar a qualidade do ambiente e incentivar a utilização de modos de mobilidade mais sustentáveis”, de acordo com o ministério do Ambiente e Energia.

Temas: Governo Veículos elétricos Novo concurso Combustível fóssil Maria da Graça Carvalho

