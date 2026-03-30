Ministra da Saúde diz que parto à porta do Santa Maria prova necessidade de urgência regional

Agência Lusa , MFP
Há 21 min
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins (Filipe Amorim/Lusa)

Ana Paula Martins garante que "esta é a prova de que o [modelo atual] não funciona"

A ministra da Saúde disse esta segunda-feira que o nascimento de um bebé no estacionamento do Hospital Santa Maria comprova a necessidade da urgência regional da Península de Setúbal, que está previsto abrir em 15 de abril.

“Esta é a prova provada de que [o modelo atual] não garante previsibilidade. E por isso mesmo é que a concentração da urgência, a partilha de recursos e a urgência regional na Península de Setúbal vai decorrer a 15 de abril”, disse Ana Paula Martins, na Maia, no distrito do Porto, onde visitou as obras do futuro Parque de Saúde e Bem-Estar.

Na sexta-feira, uma grávida transportada do Barreiro deu à luz antes de entrar no serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Sem querer comentar o caso específico, Ana Paula Martins recordou que, “ao contrário daquilo que tinha sido ventilado, o parto não estava programado para aquela manhã nem a urgência do Hospital do Barreiro estava no seu dia de abertura”.

E lembrou que o episódio aconteceu antes da entrada em funcionamento da urgência regional.

“A urgência regional ou a concentração da urgência na Península de Setúbal ainda não ocorreu. Vai ocorrer a partir do dia 15 do mês de abril. Já foi anunciado. Por isso, aquilo que aconteceu há alguns dias, não aconteceu numa situação de urgência regional”, recordou.

Lembrou ainda que o médico que assistiu a grávida no Barreiro “identificou sinais de preocupação e entendeu que era mais seguro – e até pediu batedores para esse efeito – ir para um hospital de apoio perinatal muito diferenciado”.

Temas: Governo Saúde Ministério da Saúde Urgência regional Parto

Governo

Ministra da Saúde diz que parto à porta do Santa Maria prova necessidade de urgência regional

Há 21 min

Governo "não pode garantir" que todos os alunos sem professor têm aulas através de horas extraordinárias

Há 21 min

Ministra admite revisões à legislação para acelerar tempos de espera mas avisa que "não vai conseguir resolver tudo rapidamente"

Há 1h e 32min
00:36

"Infelizmente o dinheiro está a demorar a chegar". Governo assume atrasos nos apoios das tempestades

28 mar, 13:44
Mais Governo

Mais Lidas

"Merece a mais firme reprovação". Portugal condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro

Ontem às 19:04

Como a destruição desta aeronave dos EUA pode afetar a capacidade de detetar ameaças iranianas

Hoje às 12:19

Já são mais de 50 mil os militares dos EUA no Médio Oriente. E serão mais ainda

Ontem às 19:00

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

Ontem às 09:00

Estudantes no Porto combatem pobreza menstrual com dispensadores de produtos de higiene

28 mar, 09:45

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

27 mar, 22:00

A indústria da aviação está a ficar sem as pessoas que mantêm os aviões a voar

Ontem às 18:00

O Irão tem uma nova exigência para pôr fim à guerra – e poderá render milhares de milhões

Hoje às 11:40
opinião
Bernardo Mota Veiga

A energia diurna está quase de borla, mas porque é que ninguém fala nisto?

Hoje às 07:45

O açúcar mascavado é mais saudável do que o açúcar branco? Adoce aqui as suas certezas

Ontem às 11:00

Estudante produz poeira cósmica em laboratório. É uma nova luz sobre a origem da vida

28 mar, 19:00

Agora é fixe odiar gatos? Estas personalidades parecem achar que sim

Ontem às 19:00