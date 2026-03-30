Ministra da Saúde diz que parto à porta do Santa Maria prova necessidade de urgência regional

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Ana Paula Martins garante que "esta é a prova de que o [modelo atual] não funciona"

A ministra da Saúde disse esta segunda-feira que o nascimento de um bebé no estacionamento do Hospital Santa Maria comprova a necessidade da urgência regional da Península de Setúbal, que está previsto abrir em 15 de abril.

“Esta é a prova provada de que [o modelo atual] não garante previsibilidade. E por isso mesmo é que a concentração da urgência, a partilha de recursos e a urgência regional na Península de Setúbal vai decorrer a 15 de abril”, disse Ana Paula Martins, na Maia, no distrito do Porto, onde visitou as obras do futuro Parque de Saúde e Bem-Estar.

Na sexta-feira, uma grávida transportada do Barreiro deu à luz antes de entrar no serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Sem querer comentar o caso específico, Ana Paula Martins recordou que, “ao contrário daquilo que tinha sido ventilado, o parto não estava programado para aquela manhã nem a urgência do Hospital do Barreiro estava no seu dia de abertura”.

E lembrou que o episódio aconteceu antes da entrada em funcionamento da urgência regional.

“A urgência regional ou a concentração da urgência na Península de Setúbal ainda não ocorreu. Vai ocorrer a partir do dia 15 do mês de abril. Já foi anunciado. Por isso, aquilo que aconteceu há alguns dias, não aconteceu numa situação de urgência regional”, recordou.

Lembrou ainda que o médico que assistiu a grávida no Barreiro “identificou sinais de preocupação e entendeu que era mais seguro – e até pediu batedores para esse efeito – ir para um hospital de apoio perinatal muito diferenciado”.