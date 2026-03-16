Governo assina contratos com acusado de corrupção

CNN Portugal
Há 1h e 26min
Tablet

Edição desta segunda-feira faz também referência ao caso de um secretário de Estado que favoreceu o hospital de um amigo

A empresa liderada por um dos arguidos na operação Tutti Frutti faturou mais de 25 milhões de euros em contratos públicos, desde que foi deduzida acusação neste processo, em fevereiro do ano passado, noticia o Correio da Manhã desta segunda-feira.

Em causa está a Bravantic, antiga Informantem, que tem como seu CEO Pedro Rosa Gil, acusado de corrupção ativa sobre autarcas do PSD.

O caso mais recente data da última quinta-feira, quando a Secretaria-Geral do Governo (SGG) acordou a compra de 20 tablets por 19 mil euros.

Secretário de Estado favorece hospital de amigo

A edição desta segunda-feira do Correio da Manhã faz também menção ao facto de o secretário de Estado da Gestão da Saúde que assinou o despacho para abrir a porta à criação da unidade de Cirurgia Cardíaca na Unidade de Saúde Local (ULS) de Santo António, no Porto, ser amigo pessoal do diretor de Cirurgia desse hospital.

Segundo o jornal, Francisco Rocha Gonçalves tem uma profunda e antiga amizade com Eurico Castro Alves e terão passado férias juntos, no último verão, no Algarve. Questionado, o governante não negou a proximidade, mas diz atuar “em total imparcialidade e isenção”.

Segundo o artigo 73.º, n.º 1, alínea d), do Código do Procedimento Administrativo, devido à amizade e proximidade pessoal com o diretor de Cirurgia do Santo António, Rocha Gonçalves deveria ter pedido dispensa de intervir no procedimento para a criação dessa unidade de Cirurgia.

Temas: Governo Saúde Tutti Frutti

Crime e Justiça

Governo assina contratos com acusado de corrupção

Há 1h e 26min

Fraude nos refeitórios dos hospitais. Dirigente nomeado para gerir dinheiro do SNS apanhado na rede que lesou o Estado em mais de um milhão de euros

Há 1h e 51min

PSD propõe suspensão dos prazos de prescrição em caso de troca de advogado

Há 2h e 22min

Um email, uma falsa acusação, uma mulher que não existe e uma vida destruída: a luta de um realizador português para provar a sua inocência

Ontem às 08:00
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Um email, uma falsa acusação, uma mulher que não existe e uma vida destruída: a luta de um realizador português para provar a sua inocência

Ontem às 08:00

Este casal tentou comprar um iate de luxo e acabaram com um barco cheio de mofo. Agora, é a sua casa flutuante

Ontem às 17:00

Duas cidades portuguesas entre as 50 melhores do mundo em 2026, segundo a Time Out

Ontem às 10:44

Portugal continua a receber crude como se não houvesse guerra no Irão. Mas nem por isso escapa ao aumento dos combustíveis

13 mar, 12:45

Juntar mel ao chá quente dá cabo dos efeitos terapêuticos? Engula uma colher de certezas

Ontem às 12:00

A interferência nos sinais GPS está a tornar-se uma arma de guerra cada vez mais comum — e preocupante

14 mar, 17:00

Morreram todos os militares que seguiam a bordo do avião dos EUA que se despenhou no Iraque

13 mar, 14:35

Ryanair fica com avião penhorado depois de recusar pagar 890 euros de indemnização a passageira

13 mar, 12:18

Pentágono destaca unidade de resposta rápida dos Fuzileiros para o Médio Oriente

13 mar, 22:53

Porque é que os houthis, aliados do Irão, não entraram na guerra?

13 mar, 13:07

Três amigos entraram num bar. E assim nasceram três histórias de amor

14 mar, 09:00

Robôs construtores de casas podem ajudar a resolver a crise imobiliária

14 mar, 19:00