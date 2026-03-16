Governo assina contratos com acusado de corrupção

Há 1h e 26min

Edição desta segunda-feira faz também referência ao caso de um secretário de Estado que favoreceu o hospital de um amigo

A empresa liderada por um dos arguidos na operação Tutti Frutti faturou mais de 25 milhões de euros em contratos públicos, desde que foi deduzida acusação neste processo, em fevereiro do ano passado, noticia o Correio da Manhã desta segunda-feira.

Em causa está a Bravantic, antiga Informantem, que tem como seu CEO Pedro Rosa Gil, acusado de corrupção ativa sobre autarcas do PSD.

O caso mais recente data da última quinta-feira, quando a Secretaria-Geral do Governo (SGG) acordou a compra de 20 tablets por 19 mil euros.

Secretário de Estado favorece hospital de amigo

A edição desta segunda-feira do Correio da Manhã faz também menção ao facto de o secretário de Estado da Gestão da Saúde que assinou o despacho para abrir a porta à criação da unidade de Cirurgia Cardíaca na Unidade de Saúde Local (ULS) de Santo António, no Porto, ser amigo pessoal do diretor de Cirurgia desse hospital.

Segundo o jornal, Francisco Rocha Gonçalves tem uma profunda e antiga amizade com Eurico Castro Alves e terão passado férias juntos, no último verão, no Algarve. Questionado, o governante não negou a proximidade, mas diz atuar “em total imparcialidade e isenção”.

Segundo o artigo 73.º, n.º 1, alínea d), do Código do Procedimento Administrativo, devido à amizade e proximidade pessoal com o diretor de Cirurgia do Santo António, Rocha Gonçalves deveria ter pedido dispensa de intervir no procedimento para a criação dessa unidade de Cirurgia.