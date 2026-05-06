Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Governo restrutura APA e ICNF e simplifica processos de licenciamento

Agência Lusa , JGR
Há 1h e 49min
Gonçalo Saraiva Matias (Miguel A. Lopes/Lusa)

Pretende-se também com a reestruturação, apostar na digitalização e automatização de processos, com recurso a tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial, “para acelerar decisões e melhorar a qualidade da resposta”

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) vão ser restruturados e vai haver uma “simplificação profunda dos processos de licenciamento”, anunciou hoje o Governo.

“Entre as principais mudanças destacam-se a simplificação profunda dos processos de licenciamento, com redução significativa de etapas, prazos e exigências administrativas, promovendo um modelo mais rápido e previsível; menor carga de procedimentos prévios e maior enfoque na fiscalização posterior, garantindo equilíbrio entre agilidade e rigor”, refere o executivo num comunicado hoje divulgado.

A reestruturação vai ser coordenada pelo ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, em articulação com as áreas governativas do Ambiente e da Energia e da Agricultura e do Mar.

Pretende-se também com a reestruturação, apostar na digitalização e automatização de processos, com recurso a tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial, “para acelerar decisões e melhorar a qualidade da resposta”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O comunicado, do Ministério da Reforma do Estado, diz que as medidas são para tornar a administração pública mais rápida, mais simples e mais próxima dos cidadãos e das empresas.

“Esta reforma traduz-se numa mudança concreta na vida das pessoas e das empresas, eliminando entraves desnecessários e garantindo uma resposta mais rápida, transparente e eficaz”, diz Gonçalo Matias citado no comunicado.

Com a transformação o Governo pretende “reduzir de forma significativa os tempos médios de resposta nos processos e procedimentos e criar um ambiente mais favorável ao investimento, sem comprometer os padrões de qualidade e de proteção ambiental”, destaca o Governo.

Na terça-feira, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, já tinha dito na Assembleia da República que a APA seria reestruturada e que o processo inicial estaria concluído no prazo de dois meses.

O Diário da República publica hoje um despacho assinado por Gonçalo Matias e Maria da Graça Carvalho, no qual os governantes também falam da importância da simplificação de processos mas igualmente da capacidade tecnológica e da “análise das competências e recursos humanos” dos serviços.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A APA, dizem, “tem vindo a ser sinalizada como tendo um elevado potencial de melhoria organizacional”.

No despacho também é referida a simplificação de processos, a eliminação de “procedimentos supérfluos ou com reduzido valor acrescentado”, para simplificar procedimentos prévios.

O despacho assinala ainda que vai haver “reforço dos mecanismos de controlo subsequente e de fiscalização”.

Este processo de “transformação organizacional” da APA deve estar concluído no prazo de dois meses a partir de hoje.

Temas: Governo Restruturação APA ICNF Licenciamento
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Governo restrutura APA e ICNF e simplifica processos de licenciamento

Há 1h e 49min

Montenegro e Merz defendem pressão diplomática sobre Teerão e alertam para impacto no estreito de Ormuz

Ontem às 18:45

Ministro das Infraestruturas diz que é errado dizer que há 5G em Portugal: "Temos só 30%"

Ontem às 17:08

SIRESP só não falhou num evento: a visita do Papa Francisco

Ontem às 16:50
Mais Governo

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Português ganha força no mundo e já é visto como língua de futuro

Ontem às 10:01

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Célula criminosa apanhada pela PJ na Margem Sul: nove detidos; droga, armas, carros e dinheiro apreendidos

Hoje às 10:26

Uma das maiores cidades do planeta está a afundar tão rapidamente que já é visível do espaço

Hoje às 12:08

Fim das direções regionais da DGEstE coloca motoristas e juristas nas escolas, sem que nunca tenham trabalhado numa. "Não fomos tidos nem achados"

Ontem às 07:00

Governo preocupado com falta de jet fuel. "Mesmo que haja nos aeroportos portugueses, os aviões não chegarão a Portugal e, portanto, os turistas não chegarão"

Ontem às 16:20

A solução óbvia para o choque global do petróleo começa finalmente a fazer sentido

4 mai, 16:23

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

3 mai, 17:00

Operação Marquês: Tribunal administrativo suspende nomeação de advogado oficioso para representar Sócrates

Hoje às 08:00

Dois militares gravemente feridos após salto de paraquedas durante curso em Tancos

Ontem às 15:55

OMS não sabe onde estão mais de 80 passageiros do voo em que viajou uma mulher que morreu com hantavírus

Hoje às 13:39