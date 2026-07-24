Governo avança com venda de participações em 17 empresas do Estado, mas pode não ficar por aí

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 16min
Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento (MANUEL DE ALMEIDA/LUSA)
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REVISTA DE IMPRENSA | O grupo de trabalho criado em 2024 para identificar quais as empresas estratégicas do setor empresarial do Estado recomenda, contudo, alienações de maior dimensão

O Governo já decidiu avançar com a alienação de participações em 17 empresas nas quais detém posições residuais, muitas delas inferiores a 1%, num processo que pretende reduzir a dívida pública, segundo o Jornal Público. Entre as empresas abrangidas estão a NOS, os CTT, a Navigator, a Almonda, ligada à fábrica da Renova, a Cooperativa Cultural Recreativa da Gafanha da Nazaré e o Matadouro Regional do Barroso e Alto Tâmega.

Ao Público, o Ministério das Finanças confirmou que já foi autorizada, em Conselho de Ministros, a venda destas participações, indicando que estão em curso processos de alienação de posições pertencentes à carteira acessória da Entidade do Tesouro e Finanças, incluindo três empresas cotadas em bolsa.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, já tinha manifestado a intenção de deixar de deter participações na NOS e nos CTT.

O grupo de trabalho criado em 2024 para identificar quais as empresas estratégicas do setor empresarial do Estado recomenda, contudo, alienações de maior dimensão. No relatório final, divulgado esta quinta-feira, considera que a venda de algumas participações poderá contribuir para reduzir a dívida pública, através de processos simplificados de alienação ou de negociações com os restantes acionistas.

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O documento, concluído em março, analisou 110 empresas participadas pelo Estado através da Entidade do Tesouro e Finanças e concluiu que oito poderiam ser vendidas. No entanto, o Executivo já optou por soluções diferentes em dois desses casos: a EDMI foi integrada na nova Agência da Geologia e Energia, apesar de o grupo de trabalho estimar um encaixe de 1,1 milhões de euros com a sua venda, enquanto a Imofundos, herdada da nacionalização do BPN, seguiu para liquidação, afastando uma receita potencial estimada em 4,7 milhões de euros.

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Governo avança com venda de participações em 17 empresas do Estado, mas pode não ficar por aí

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