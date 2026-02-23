Governo gasta 11.520€ para maquilhagem e cabeleireiro antes de conferências de imprensa

Há 2h e 23min

REVISTA DE IMPRENSA | O contrato prevê a realização de 50 sessões ao longo de um ano

O Governo celebrou um contrato no valor de 11.520 euros para a prestação de serviços de maquilhagem e cabeleireiro destinados a membros dos gabinetes ministeriais antes de conferências de imprensa. De acordo com o Correio da Manhã, o acordo foi assinado pela Secretaria-Geral do Governo na quinta-feira e tem como objetivo "garantir a qualidade da imagem" de ministros e secretários de Estado.

O contrato prevê a realização de 50 sessões ao longo de um ano, com uma periodicidade semanal. Cada serviço tem um custo unitário de 230,40 euros e pode abranger entre um e quatro membros do Executivo. Estão incluídos trabalhos de maquilhagem e desmaquilhagem para homens e mulheres, bem como serviços de cabeleireiro para as governantes.

De acordo com o documento, os profissionais são informados com 24 horas de antecedência quando o serviço decorre em Lisboa e com 48 horas quando acontece noutra localidade de Portugal continental.

O ajuste direto foi autorizado pelo secretário-geral do Governo no início de dezembro de 2025, data em que foi também aprovada a abertura do procedimento. O contrato foi assinado a 19 de fevereiro de 2026 com a empresa GlitterGlobe Lda., que não regista outras adjudicações semelhantes no Portal Base.

O acordo aplica-se aos membros do Executivo liderado por Luís Montenegro e destina-se exclusivamente a momentos de comunicação oficial com os jornalistas.