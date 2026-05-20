Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Basta uma fotografia": Governo avança com apoio até 1.500 euros por hectare para limpeza florestal

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 36min
Floresta em Figueiró dos Vinhos, Pedrógão (Lusa/ Paulo Novais)

REVISTA DE IMPRENSA | Candidaturas abriram a 14 de maio e decorrem até 29 de junho

O Governo está a pôr em marcha um novo pacote de apoio destinado à limpeza da floresta, na sequência dos danos provocados pela tempestade que atingiu o Centro do país no início de 2026, prevendo comparticipações que podem chegar aos 1.500 euros por hectare, segundo o Jornal Público.

A medida é financiada com 40 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e assenta num modelo simplificado de acesso ao financiamento, através das chamadas Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP), numa versão acelerada designada OIGP 2.0. As candidaturas abriram a 14 de maio e decorrem até 29 de junho.

O aviso publicado pelo Fundo Ambiental enquadra este apoio numa estratégia mais ampla de transformação da paisagem, mas com caráter excecional, dirigido às áreas florestais “atingidas pela tempestade” Kristin, com o objetivo de acelerar a recuperação e reduzir o risco de incêndios.

Segundo a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, a prioridade é a intervenção rápida no terreno, com o Estado a assegurar o financiamento e os proprietários a executarem depois as ações necessárias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A simplificação é o principal foco, não sendo exigida a apresentação de faturas ou outros comprovativos de despesa relativos às limpezas efetuadas. “Basta fazerem evidência de que limparam o território. Basta uma fotografia”, garante a governante.

Temas: Governo Limpeza de terrenos Apoios Limpeza da floresta
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Castro Almeida garante que combustível para aviões "não vai ser um problema" para turismo em Portugal

Ontem às 22:37

Ministra do Trabalho sugere que declarações de Seguro "empoderaram a UGT" e dificultaram acordo no pacote laboral

Ontem às 09:53
00:55

Ministra do Trabalho afirma que aconteceu o contrário do que Seguro queria na reforma do trabalho

Ontem às 09:39

Montenegro avisa que PSD vai forçar partidos a "revelarem-se" na hora de votar reformas

18 mai, 23:48
Mais Governo

Mais Lidas

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

Ontem às 09:35

Volta a Itália: Afonso Eulálio segura «rosa» em dia de contrarrelógio

Ontem às 16:22

Adolescente de 14 anos morre após acidente de trotinete em Mangualde

Ontem às 08:51

Irão faz três exigências aos EUA para haver acordo e acabar a guerra no Médio Oriente

Ontem às 10:52

Mundial 2026: estes são os convocados de Portugal

Ontem às 13:01

Putin pode arrepender-se da invasão da Ucrânia. Eis a conversa secreta entre Xi e Trump que pode ensombrar uma nova visita à China

Ontem às 09:11

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

Prestação da casa volta a subir em junho. Euribor não param de aumentar

Ontem às 07:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Seixal: Assaltam restaurante, abalroam carro da PSP e fogem em contramão

Ontem às 08:20

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

18 mai, 07:00

"Senhor comissário, fala Duarte Lima": a chamada inédita que reacende o mistério da morte de Rosalina Ribeiro

Ontem às 21:06