"Basta uma fotografia": Governo avança com apoio até 1.500 euros por hectare para limpeza florestal

Há 1h e 36min

REVISTA DE IMPRENSA | Candidaturas abriram a 14 de maio e decorrem até 29 de junho

O Governo está a pôr em marcha um novo pacote de apoio destinado à limpeza da floresta, na sequência dos danos provocados pela tempestade que atingiu o Centro do país no início de 2026, prevendo comparticipações que podem chegar aos 1.500 euros por hectare, segundo o Jornal Público.

A medida é financiada com 40 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e assenta num modelo simplificado de acesso ao financiamento, através das chamadas Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP), numa versão acelerada designada OIGP 2.0. As candidaturas abriram a 14 de maio e decorrem até 29 de junho.

O aviso publicado pelo Fundo Ambiental enquadra este apoio numa estratégia mais ampla de transformação da paisagem, mas com caráter excecional, dirigido às áreas florestais “atingidas pela tempestade” Kristin, com o objetivo de acelerar a recuperação e reduzir o risco de incêndios.

Segundo a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, a prioridade é a intervenção rápida no terreno, com o Estado a assegurar o financiamento e os proprietários a executarem depois as ações necessárias.