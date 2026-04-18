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Governo reduz em 1,5 cêntimos desconto no ISP do gasóleo na próxima semana

Agência Lusa , JGR
Há 59 min
Combustíveis (Getty Images)

Já na gasolina sem chumbo mantém-se o valor do desconto de 4,6 cêntimos por litro determinado na semana passada

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O Governo vai reduzir em 1,5 cêntimos o desconto extraordinário do ISP no gasóleo, mantendo inalterado o desconto na gasolina sem chumbo, na sequência da perspetiva de que na próxima semana se vai registar uma descida do preço do gasóleo.

"Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida significativa do preço do gasóleo rodoviário e uma ligeira redução do preço da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP [Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos] em vigor aplicável ao gasóleo mantendo o valor do desconto aplicável à gasolina sem chumbo", lê-se na portaria publicada em suplemento do Diário da República na sexta-feira à noite.

Segundo o diploma, "a taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo [...], é fixada no valor de 293,21 euros por 1000 l", enquanto a "taxa do ISP aplicável, no continente, à gasolina com teor de chumbo igual ou inferior a 0,013 g por litro, [...] , é fixada no valor de 451,68 euros por 1000 l".

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Deste modo, o desconto no ISP sobre o gasóleo vai reduzir-se em 1,5 cêntimos por litro, atenuando a descida prevista neste combustível.

Já na gasolina sem chumbo mantém-se o valor do desconto de 4,6 cêntimos por litro determinado na semana passada.

Na sexta-feira, antes do anúncio do Governo, fonte do mercado tinha dados indicações à Lusa que o preço do gasóleo deveria descer 11 cêntimos e o da gasolina deveria manter-se inalterado na próxima semana, refletindo o recuo das cotações internacionais.

Temas: Governo ISP Gasóleo Descontos
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