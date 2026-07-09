MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Governo anuncia que 73% dos exames nacionais distribuídos estão corrigidos

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 0min
Estudantes a fazerem exames
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Ministro da Presidência garantiu que resolver o problema é uma preocupação do Governo e que há "empenho total" no sentido de "cumprir prazos"

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse que 73% dos exames nacionais distribuídos para classificação estão corrigidos, um “progresso significativo” entre quarta-feira e quinta-feira.

Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, questionado pelos jornalistas sobre o processo, envolto em polémica, Leitão Amaro garantiu que resolver o problema é uma preocupação do Governo e que há “empenho total” no sentido de “cumprir prazos”.

Questionado sobre se o calendário de acesso ao ensino superior poderia ser alterado, ou se haveria compensações às famílias, Leitão Amaro afirmou que o Governo não tomou qualquer decisão sobre alterações de prazos ou de calendários.

“Neste momento o foco total é fazer evoluir os processos em curso, o ritmo de correção está a crescer significativamente e não chegámos ainda ao prazo legal”, disse.

Leitão Amaro aludiu às dificuldades em relação aos exames que não foram ainda distribuídos, por razões diversas, e disse que estão a ser reforçadas capacidades e apoios de serviços para ultrapassar as restrições.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O esforço, sintetizou, está concentrado em cumprir o que neste momento está definido como prazos, pelo que não há decisões sobre alterações ou compensações.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Governo Exames nacionais Leitão Amaro Ministro da Presidência
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Governo anuncia que 73% dos exames nacionais distribuídos estão corrigidos

Há 1h e 0min

Petição para anular exames nacionais ultrapassa 9.000 assinaturas e discussão segue para a Assembleia da República

Ontem às 19:43

Empresa que desenvolveu plataforma para classificação de exames diz que se limitou a seguir as especificações definidas pela tutela

Ontem às 19:34

Presidente da República promulga decreto que altera Regime Jurídico para o Ensino Superior

7 jul, 22:41
Mais Educação

Mais Lidas

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

Ontem às 10:54

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

Hoje às 07:04

Piloto de instrução salta de avião e deixa aluna sozinha a bordo na Argentina

Ontem às 17:53

Proibido encher piscinas, lavar carros ou usar chuveiros de praia: um dos maiores concelhos do país está em alerta porque não tem água

Ontem às 19:05

Contra "turistas mal-educados". Quem andar em tronco nu ou fato de banho na rua vai pagar multa de muitos euros neste pequeno paraíso italiano

Ontem às 14:23

Rússia está a perder os seus "olhos no céu": Ucrânia tem uma nova tática para abrir caminho aos seus mísseis

Ontem às 13:29

"Trump não esquece" e "cobra sempre". EUA acabam de dar uma "oferta cruel" à Ucrânia

Hoje às 07:00

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

7 jul, 13:22

Vendeu tudo pelo filho. Agora, o guarda-redes herói do Paraguai vai recuperar uma camisola que lhe é muito querida

7 jul, 15:51

Super El Niño ameaça o planeta: cientistas estão a estudar uma solução controversa para travar os seus efeitos

Hoje às 06:46

Morreu Bonnie Tyler. Cantora estava hospitalizada em Portugal

Hoje às 10:09

Encontrados destroços do Boeing 737 que desapareceu misteriosamente a caminho de Karachi

Ontem às 18:07