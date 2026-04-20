Passe ferroviário verde supera um milhão de títulos e 20 milhões de receitas para CP

Há 1h e 32min

O passe ferroviário verde entrou em vigor em 21 de outubro de 2024

O passe ferroviário verde representou mais de 20 milhões de euros de receita para a CP desde que entrou em vigor, em outubro de 2024, tendo sido vendidos mais de um milhão de passes, avançou esta segunda-feira o Governo.

Cerca de 84% dos clientes compram e carregam o passe nos canais digitais, como a aplicação e a bilheteira online, anunciou o ministro das Infraestruturas.

“A venda de um milhão de passes confirma a confiança dos portugueses na CP enquanto operador público empenhado na mobilidade sustentável, moderna e focada no cliente”, referiu Miguel Pinto Luz, na apresentação do balanço do passe ferroviário verde na estação de comboios de Santa Apolónia, em Lisboa.

De acordo com os dados mais recentes, relativos a março passado, foram registados perto de 70 mil passes mensais ativos.

“Continuaremos na experiência digital e na qualidade do serviço, colocando o comboio como uma das peças centrais da mobilidade. Estes resultados só são possíveis graças ao profissionalismo, ao empenho e à inovação dos trabalhadores”, acrescentou o governante.

O passe ferroviário verde entrou em vigor em 21 de outubro de 2024 com um custo de 20 euros mensais, permitindo viajar em todos os comboios da CP, exceto no Alfa Pendular e nos comboios urbanos já abrangidos pelos passes intermodais.