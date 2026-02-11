Governo concede tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval

Luis Montenegro votou em Espinho

A terça-feira de Carnaval não é feriado oficial

O Governo vai dar tolerância de ponto aos funcionários públicos na próxima terça-feira, dia de Carnaval.

“O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assinou o despacho que concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos no dia 17 de fevereiro de 2026, terça-feira, Dia de Carnaval”, refere uma nota do gabinete do chefe do Governo.

A terça-feira de Carnaval não é feriado oficial mas tem sido habitual que os executivos concedam tolerância de ponto neste dia.

