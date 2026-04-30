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Governo apoia regadio com 60 milhões de euros e fertilizantes com 20 milhões

Agência Lusa , TFR
Há 51 min
Luís Montenegro na apresentação do PTRR. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Decisão foi aprovada em Conselho de Ministros

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O Governo aprovou esta quinta-feira apoios de 60 milhões de euros para reabilitar infraestruturas agrícolas afetadas pelo mau tempo e de 20 milhões de euros para os agricultores expostos ao aumento de preço da energia e fertilizantes, anunciou o primeiro-ministro.

O "apoio financeiro excecional" de 60 milhões de euros, destinado a reabilitar infraestruturas agrícolas afetadas pelo mau tempo, foi descrito por Luís Montenegro como sendo "um apoio ao regadio".

Já a criação de um incentivo de 20 milhões de euros é orientado para compensar os sistemas produtivos agrícolas mais expostos ao aumento dos custos com energia e com fertilizantes por causa do conflito no Médio Oriente.

Temas: Governo Apoios Regadio Fertilizantes Agricultores

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