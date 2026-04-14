Governo pede a Bruxelas apoio do Fundo de Solidariedade para prejuízos das tempestades

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 50min
Imagem aérea da aldeia de Ereira (EPA)

Pedido visa apoio para prejuízos superiores a 5.300 milhões de euros por causa das tempestades de janeiro e fevereiro

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O Governo submeteu a Bruxelas um pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia (UE) para prejuízos superiores a 5.300 milhões de euros por causa do mau tempo.

“O Governo submeteu ontem [segunda-feira], junto da Comissão Europeia, o pedido de apoio ao Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para prejuízos totais superiores a 5.300 milhões de euros causados pelo comboio de tempestades”, anunciou, em comunicado, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial.

No pedido, o executivo assinalou que Portugal foi assolado por sete tempestades, com ventos que ultrapassaram os 130 quilómetros por hora, a que se somou um recorde de precipitação, bem como cheias, derrocadas e agitação marítima.

Portugal foi atingido por um comboio de tempestades entre 22 de janeiro e 15 de fevereiro, que afetou, sobretudo, a região Centro.

Estes fenómenos destruíram habitações, estruturas de abastecimento de água, energia e de comunicações e causaram graves impactos nos portos, hospitais, escolas, património e na atividade económica.

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A candidatura destina-se a ajudar a reconstrução das infraestruturas públicas afetadas e as intervenções de emergência.

“Portugal foi um espelho do impacto das alterações climáticas. É necessário preparar os territórios e as infraestruturas para a ocorrência destes eventos. A par da reconstrução, estamos a trabalhar para tornar Portugal mais resiliente”, afirmou, citado na mesma nota, o ministro da Economia, Castro Almeida.

O FSUE destina-se a apoiar os Estados-membros face à ocorrência de catástrofes naturais graves ou emergências de saúde pública.

Temas: Governo Apoios UE Fundo de Solidariedade Tempestades Tempestade Kristin
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