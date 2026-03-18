Homem desaparecido desde domingo em Gouveia encontrado “a deambular e desorientado”

Há 1h e 1min

Homem tem 44 anos

O homem de 44 anos que estava desaparecido desde domingo, em Gouveia, foi encontrado “a deambular e desorientado” na terça-feira naquele concelho do distrito da Guarda, disse a Guarda Nacional Republicana (GNR).

“O homem foi localizado pelas 16:00 junto à localidade de Arcozelo. Tinha saído do carro e deambulava a pé nas imediações da viatura, estava desorientado”, adiantou à agência Lusa o tenente-coronel Joni Ferreira, chefe da Secção de Operações, Treino e Relações Públicas (SOTRP) do Comando Territorial da GNR da Guarda.

O desaparecimento tinha sido comunicado às autoridades na segunda-feira, quando a mãe foi ao posto territorial da GNR de Gouveia dar conta de que o filho não tinha regressado a casa, em Vinhó, igualmente naquele concelho, desde domingo.

As buscas foram iniciadas de imediato e envolveram militares da GNR e bombeiros no concelho de Gouveia e nos municípios vizinhos, uma vez que o homem tinha saído de carro.

As operações chegaram a mobilizar cerca de 20 operacionais dos voluntários de Gouveia, do posto territorial da GNR de Gouveia e da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS), também da GNR, bem como do Comando Territorial da GNR de Viseu.

Foi também usado um drone, no apoio aos elementos enviados para o terreno.