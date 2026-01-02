Gouveia e Melo diz que Marques Mendes foi apanhado em escutas sobre "líbios amachucados" tratados em Portugal

CNN Portugal
2 jan, 07:59
Henrique Gouveia e Melo (LUSA)

REVISTA DE IMPRENSA | Numa entrevista ao semanário Nascer do Sol, o candidato presidencial endurece críticas ao adversário

Em entrevista ao semanário Nascer do Sol, esta sexta-feira, Henrique Gouveia e Melo acusa Marques Mendes de ter sido apanhado em escutas a pôr cunhas num processo de obtenção de vistos gold e de tratamento de feridos de guerra líbios em Portugal.

"Foi apanhado numa escuta de uma empresa de vistos gold, que também tinha negócios para tratar líbios feridos. E, diz assim, ‘mortos não interessam. O que interessa é que também não venham bem. Venham amachucados para podermos fazer negócio com essas pessoas’", acusa Gouveia e Melo.

O candidato presidencial acrescenta ainda: "Essas escutas foram publicadas, com frases a meter cunhas, a fazer uma data de coisas. Se isso é normal, então porque andaram a aborrecer tanto o nosso Presidente com as gémeas?".

Gouveia e Melo refere-se a escutas no âmbito do processo Labirinto, que estalou em 2014 e envolveu também o ex-ministro Miguel Macedo. O processo já foi julgado e onde Marques Mendes depôs como testemunha por escrito, por ser conselheiro de Estado e nunca foi constituído arguido

O almirante não questiona a legalidade, mas a ética do adversário. Na entrevista ao Nascer do Sol, Gouveia e Melo mostra-se confiante num bom resultado e acredita que o contacto com as pessoas lhe será vantajoso. Praticamente em vésperas do arranque da campanha oficial, Gouveia e Melo volta a dizer que é o único candidato de fora do sistema, sem dívidas nem dependências.

Temas: Gouveia e melo Marques Mendes Escutas Líbios

Política

