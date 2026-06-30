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Google condenada em França por violar regras da concorrência na publicidade online

Agência Lusa , MSM
Há 54 min
A aquisição da Wiz, uma empresa privada, representa uma grande aposta da Google na segurança da nuvem e na cibersegurança neste período de crescimento explosivo da inteligência artificial. Josh Edelson/AFP/Getty Images
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A decisão obriga a tecnológica a indemnizar várias empresas de comunicação social

A Google vai ter de indemnizar várias empresas de comunicação social francesas no valor de 126 milhões de euros, devido a práticas de publicidade ‘online’ que a justiça considerou violarem as regras da concorrência.

De acordo com a decisão do Tribunal de Atividades Económicas de Paris, serão atribuídos 61 milhões de euros à Prisma Media, 26 milhões ao jornal Le Figaro, 11,5 milhões ao grupo editor dos jornais Les Echos e Le Parisien e 27,5 milhões à plataforma de vídeo Dailymotion.

Esses montantes, em qualquer caso, ficam muito aquém dos 570 milhões de euros que os quatro queixosos reclamavam à ‘gigante’ norte-americana.

Numa reação à decisão judicial, a Google disse à agência de notícias EFE não concordar com a decisão do tribunal.

“Estas reclamações por danos e prejuízos baseiam-se em interpretações erradas do setor da tecnologia publicitária ('ad tech'), que é uma indústria altamente competitiva e em rápida evolução”, explicou a empresa.

Ainda assim, a tecnológica norte-americana não especificou se tenciona recorrer da decisão.

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Num caso semelhante, em março passado, a Google já tinha sido condenada a pagar uma indemnização de 22,7 milhões de euros ao canal M6 por ter favorecido a própria plataforma de venda de publicidade ‘online’ na atribuição de espaços publicitários, em detrimento dos concorrentes.

Na altura, a justiça francesa baseou o acórdão numa decisão da Autoridade da Concorrência, que tinha multado a Google em junho de 2021 com 220 milhões de euros, e noutra da Comissão Europeia, que lhe impôs uma multa de 2.950 milhões de euros no mês de setembro.

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