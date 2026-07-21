"Portugal está a tornar-se naquilo que a geografia sempre nos convidou a ser". Sines acolhe novo cabo submarino transatlântico da Google

CNN Portugal , JAV
Há 44 min
Praia em Sines. (AP Photo/Michael Probst)
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O sistema de cabos Nuvem da Google vem juntar-se a outros dois cabos submarinos de alta capacidade que já ligam Portugal a outros continentes – o cabo Equiano, também detido pela Google, a conectar Portugal à África do Sul, passando por outros países do continente africano, e o EllaLink, que liga Sines ao Brasil, na América Latina

A Google, detida pela Alphabet, tem um novo cabo submarino transatlântico a ligar o sul dos Estados Unidos da América a Sines, na costa vicentina. A informação foi avançada esta terça-feira pela empresa-mãe da Google em comunicado, no qual adianta que a nova ligação, já a funcionar, entre os EUA e Portugal surge perante um forte aumento na procura por computação em nuvem e por serviços de Inteligência Artificial (IA).

Batizado "Nuvem", a remeter para a cloud da empresa que armazena dados cibernéticos dos utilizadores, o cabo da Google conecta Myrtle Beach, na Carolina do Sul, à cidade de Sines, a sul de Lisboa, passando pelas Bermudas e pelo arquipélago dos Açores. Com um comprimento de cerca de 7 mil quilómetros, o sistema de cabos é composto por 16 pares de fibras, com uma capacidade total prevista de cerca de 384 terabits por segundo.

Citada pela Reuters, Giorgia Abeltino, diretora de relações governamentais e políticas públicas do Google Cloud para a região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA, na sigla em inglês), explica que o Nuvem integra uma visão mais ampla para que Portugal e a Europa invistam na infraestrutura energética que sustenta a economia digital.

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Na cerimónia de chegada do cabo, esta terça-feira, Gonçalo Matias, ministro português da Reforma do Estado e da Inovação, invocou o objetivo de Portugal se tornar um polo de centros de dados, IA e inovação, reforçando ao mesmo tempo a resiliência e a soberania digital da Europa.

“Portugal está a tornar-se naquilo que a geografia sempre nos convidou a ser: a porta de entrada atlântica da Europa, o ponto de encontro de três continentes – Europa, África e Américas”, referiu Matias.

O sistema de cabos Nuvem da Google vem juntar-se a outros dois cabos submarinos de alta capacidade que já ligam Portugal a outros continentes – o cabo Equiano, também detido pela Google, a conectar Portugal à África do Sul, passando por outros países do continente africano, e o EllaLink, que liga Sines ao Brasil, na América Latina.

Os cabos submarinos constituem a espinha dorsal da internet mundial, sendo responsáveis por mais de 95% do tráfego global de dados, sendo que a costa atlântica de Portugal posiciona o país como um ponto privilegiado para cabos submarinos intercontinentais e centros de dados voltados para a IA.

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Temas: Google Portugal Sines Cabos submarinos Alphabet

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