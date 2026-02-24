Adolescente suspeito de furto agride agente da PSP em centro comercial de Gondomar

Daniela Rodrigues
Há 2h e 19min
PSP

Agente agredido recebeu tratamento no local, não tendo sido necessária a sua deslocação a unidade hospitalar

Um adolescente de 14 anos foi intercetado no Centro Comercial Parque Nascente, em Rio Tinto, concelho de Gondomar, por suspeita da prática de furto no interior de um supermercado.

A TVI e CNN Portugal sabem que o jovem encontrava-se inicialmente calmo e colaborante no momento da abordagem. No entanto, após a chegada de familiares ao local, terá alterado o comportamento, tornando-se agressivo e acabando por morder o braço direito do agente que procedia à sua detenção.

O adolescente foi posteriormente transportado para a Divisão Policial de Gondomar, onde foi entregue aos familiares.

O agente agredido recebeu tratamento no local, não tendo sido necessária a sua deslocação a unidade hospitalar.

O caso foi comunicado às entidades competentes, seguindo os trâmites legais aplicáveis a menores.

Temas: Gondomar Rio Tinto PSP Agressão

