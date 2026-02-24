Adolescente suspeito de furto agride agente da PSP em centro comercial de Gondomar

Há 2h e 19min

Um adolescente de 14 anos foi intercetado no Centro Comercial Parque Nascente, em Rio Tinto, concelho de Gondomar, por suspeita da prática de furto no interior de um supermercado.

A TVI e CNN Portugal sabem que o jovem encontrava-se inicialmente calmo e colaborante no momento da abordagem. No entanto, após a chegada de familiares ao local, terá alterado o comportamento, tornando-se agressivo e acabando por morder o braço direito do agente que procedia à sua detenção.

O adolescente foi posteriormente transportado para a Divisão Policial de Gondomar, onde foi entregue aos familiares.

O agente agredido recebeu tratamento no local, não tendo sido necessária a sua deslocação a unidade hospitalar.

O caso foi comunicado às entidades competentes, seguindo os trâmites legais aplicáveis a menores.