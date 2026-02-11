Fizeram-se passar por polícias e roubaram 120 quilos de prata em Gondomar

Andreia Miranda
Há 1h e 1min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Dois homens foram detidos pela PJ por se fazerem passar por polícias

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, em Almada e em Figueiró dos Vinhos, suspeitos de se fazerem passar por polícias para roubar cerca de 120 quilos de prata, avaliados em mais de 100 mil euros, num crime ocorrido a 10 de outubro de 2025, em Gondomar.

Segundo a PJ, os suspeitos circulavam numa "viatura sinalizada com marcha de urgência, através da utilização de um rotativo azul, e envergando roupa e crachás a dizer “POLÍCIA”, munidos de coldres com armas de fogo, abordaram um comerciante de metais preciosos, e apoderaram-se de cerca de 120 quilos de prata, avaliados em mais de 100 mil euros".

A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte da PJ, permitiu recolher elementos probatórios que levaram à identificação, localização e detenção dos suspeitos.

Os detidos, de 32 e 35 anos, têm antecedentes criminais por crimes contra o património, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes. Serão agora presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

