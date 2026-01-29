Detido suspeito de abuso sexual e pornografia de menores em Gondomar

Agência Lusa , AM
Há 59 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Denúncia foi feita pela vítima à psicóloga da escola

Um homem de 33 anos foi detido, na quarta-feira, em Gondomar, por suspeita de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, que envolvem uma menor, filha da companheira do detido.

Em comunicado, a Polícia Judiciária explica que foi a própria vítima, de 13 anos, que denunciou o suspeito à psicóloga da escola que frequenta, tendo sido esta profissional a denunciar os factos à polícia.

No texto, a Polícia Judiciária (PJ) refere que o detido é suspeito de “diversos crimes contra a liberdade e autodeterminação” daquela menor.

Segundo o texto, a PJ “de imediato realizou as necessárias diligências de obtenção de prova e que permitiram contextualizar os atos abusivos de cariz sexual praticados contra a vítima menor de idade, bem como recolher fortes indícios da sua autoria”.

O detido não tem antecedentes criminais e vai ser hoje presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

