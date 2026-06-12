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Fogo em Gondomar corta EN15 e obriga a evacuar motel

Agência Lusa , PP
Há 42 min
Incêndio em Pampilhosa da Serra
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Pelas 17:00 a ser combatido por 108 operacionais, apoiados por 30 veículos, e dois meios aéreos

Um incêndio que deflagrou hoje à tarde em Baguim do Monte, em Gondomar, obrigou à evacuação de um motel e ao corte da Estrada Nacional 15 (EN15) entre Ermesinde e Alto de Valongo, disse fonte da proteção civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto adiantou que o incêndio tem "três frentes ativas" e que as chamas obrigaram "à evacuação do Motel Alto de Valongo", por precaução, mas não há feridos, nem habitações em perigo.

O incêndio também obrigou ao corte do trânsito na EN15, entre Ermesinde e Alto de Valongo, no distrito do Porto, disse.

O fogo, cujo alerta foi dado às 14:18, estava pelas 17:00 a ser combatido por 108 operacionais, apoiados por 30 veículos, e dois meios aéreos, acrescentou a mesma fonte à Lusa.

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Temas: Gondomar Incêndio Fogo EN15 Cortada
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