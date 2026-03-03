Gonçalo M. Tavares distinguido com prémio espanhol Formentor das Letras 2026

Agência Lusa , AM
Há 1h e 31min
Gonçalo M. Tavares (Estela Silva/Lusa)

É o primeiro português a ser galardoado

O escritor português Gonçalo M. Tavares é o vencedor da edição de 2026 do Prémio Formentor das Letras, atribuído pela fundação espanhola Formentor e dotado de 50 mil euros, anunciou a instituição.

Segundo a ata do júri, Gonçalo M. Tavares recebe este prémio "pela ousadia com que construiu uma narrativa alheia às tentações do óbvio e por contar a epopeia paradoxal do desvio contemporâneo".

O Prémio Formentor das Letras 2026 foi atribuído a Gonçalo M. Tavares – o primeiro português galardoado - por unanimidade.

"O escritor português pertence à genealogia literária dedicada a contar o reverso da realidade", defendeu o júri, constituído por escritores, críticos, editores, académicos e outras personalidades ligadas à literatura, de diversas nacionalidades, como a italiana Elide Pittarello, o britânico Gerald Martin ou a espanhola Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago.

O Prémio Formentor das Letras, assim como a Fundação Formentor, foram criados em 1961, por um grupo de editores europeus como Carlos Barral, Claude Gallimard o Giulio Enaudi, para dar "continuidade aos encontros culturais iniciados em 1930" nas ilhas Baleares (na ilha de Formentera), tendo como mecenas duas famílias espanholas (Barceló e Buadas), segundo a informação da própria entidade na página oficial na Internet.

Entre os autores distinguidos no passado por este prémio há vários nomes de referência da literatura mundial, incluindo escritores que posteriormente receberam o Nobel da Literatura, como Samuel Beckett, o primeiro galardoado, Saul Bellow ou, em anos mais recentes, Annie Ernaux e László Krasznahorkai.

Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes e Pascal Quignard são outros dos escritores que receberam o Prémio Formentor das Letras, que foi entregue anualmente entre 1961 e 1969 e depois retomado em 2011.

Gonçalo M. Tavares, nascido em 1970, é um escritor e professor universitário português, cuja primeira obra foi publicada em 2001.

Multipremiado e aclamado pela critica internacional, Gonçalo M. Tavares tem obras traduzidas e publicadas em mais de 50 países e adaptadas a projetos diversos como peças de teatro, objetos artísticos, vídeos de arte ou ópera.

Temas: Gonçalo M. Tavares Formentor das Letras Prémio espanhol

Livros

Gonçalo M. Tavares distinguido com prémio espanhol Formentor das Letras 2026

Há 1h e 31min

“O Meu Caminho”: Malala revela lado mais íntimo e vulnerável em novo livro

26 fev, 06:28

Acreditou que "o Facebook iria mudar o mundo". Mas tudo ruiu perante um ambiente dominado por "ambição, misoginia e hipocrisia"

25 jan, 18:00

Portugal vendeu quase 15 milhões de livros em 2025

22 jan, 07:28
Mais Livros

Mais Lidas

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

1 mar, 20:03

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

Ontem às 13:25

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

1 mar, 09:00

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

1 mar, 20:53

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

1 mar, 13:18

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

Ontem às 20:00

Trump ficou surpreendido com uma coisa que o Irão fez e garante: "Ainda nem sequer começámos a atacá-los com força"

Ontem às 15:45

Há redes chinesas que controlam toda a cadeia de fraude ao IVA na UE

Ontem às 06:06

A Europa está em alerta por causa do Irão e "um ataque de lobo solitário é uma possibilidade". E Portugal? "Nós estamos na periferia, o terrorismo quer as manchetes"

Ontem às 07:00

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

1 mar, 18:33

No meio de uma purga de oficiais, CIA lança vídeo a convidar militares chineses a ajudar os EUA

1 mar, 17:00