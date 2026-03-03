Gonçalo M. Tavares distinguido com prémio espanhol Formentor das Letras 2026

Há 1h e 31min

É o primeiro português a ser galardoado

O escritor português Gonçalo M. Tavares é o vencedor da edição de 2026 do Prémio Formentor das Letras, atribuído pela fundação espanhola Formentor e dotado de 50 mil euros, anunciou a instituição.

Segundo a ata do júri, Gonçalo M. Tavares recebe este prémio "pela ousadia com que construiu uma narrativa alheia às tentações do óbvio e por contar a epopeia paradoxal do desvio contemporâneo".

O Prémio Formentor das Letras 2026 foi atribuído a Gonçalo M. Tavares – o primeiro português galardoado - por unanimidade.

"O escritor português pertence à genealogia literária dedicada a contar o reverso da realidade", defendeu o júri, constituído por escritores, críticos, editores, académicos e outras personalidades ligadas à literatura, de diversas nacionalidades, como a italiana Elide Pittarello, o britânico Gerald Martin ou a espanhola Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago.

O Prémio Formentor das Letras, assim como a Fundação Formentor, foram criados em 1961, por um grupo de editores europeus como Carlos Barral, Claude Gallimard o Giulio Enaudi, para dar "continuidade aos encontros culturais iniciados em 1930" nas ilhas Baleares (na ilha de Formentera), tendo como mecenas duas famílias espanholas (Barceló e Buadas), segundo a informação da própria entidade na página oficial na Internet.

Entre os autores distinguidos no passado por este prémio há vários nomes de referência da literatura mundial, incluindo escritores que posteriormente receberam o Nobel da Literatura, como Samuel Beckett, o primeiro galardoado, Saul Bellow ou, em anos mais recentes, Annie Ernaux e László Krasznahorkai.

Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes e Pascal Quignard são outros dos escritores que receberam o Prémio Formentor das Letras, que foi entregue anualmente entre 1961 e 1969 e depois retomado em 2011.

Gonçalo M. Tavares, nascido em 1970, é um escritor e professor universitário português, cuja primeira obra foi publicada em 2001.

Multipremiado e aclamado pela critica internacional, Gonçalo M. Tavares tem obras traduzidas e publicadas em mais de 50 países e adaptadas a projetos diversos como peças de teatro, objetos artísticos, vídeos de arte ou ópera.