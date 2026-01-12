Brasil faz história nos Globos de Ouro com Wagner Moura e “O Agente Secreto”

Agência Lusa , AM
Há 31 min
“O Agente Secreto” (AP)

Foi a primeira vez que o Globo de Ouro de Melhor Ator foi entregue a um brasileiro

O cinema brasileiro fez história esta madrugada ao vencer duas estatuetas nos Globos de Ouro, com o filme “O Agente Secreto” a ser considerado o Melhor em Língua Não Inglesa e Wagner Moura a ser distinguido como Melhor Ator. 

“O Agente Secreto é um filme sobre memória, a falta de memória e trauma geracional”, disse Wagner Moura, ao aceitar o Globo de Ouro. “Se o trauma pode ser passado de geração em geração, os valores também podem”, continuou, dedicando o prémio aos que continuam a “defender os seus valores em momentos difíceis”. 

Foi a primeira vez que o Globo de Ouro de Melhor Ator foi entregue a um brasileiro. Moura, que venceu numa categoria onde também estavam Michael B. Jordan, Dwayne Johnson, Joel Edgerton, Oscar Isaac e Jeremy Allen White, terminou o discurso falando em português para toda a gente no Brasil que assistiu à cerimónia.

“Dedico isto aos cineastas jovens”, tinha dito, minutos antes, o realizador Kléber Mendonça Filho, ao receber o Globo de Ouro para Melhor Filme em Língua Não Inglesa. “Este é um momento muito importante na História para fazer filmes, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil”, afirmou, em inglês. 

“O Agente Secreto” também estava nomeado para Melhor Filme Dramático, mas perdeu a estatueta para “Hamnet”, o filme de época realizado por Chloé Zhao sobre a vida privada de William Shakespeare. 

A realizadora lembrou palavras do protagonista, Paul Mescal, que lhe disse que a coisa mais importante no artista é ser vulnerável o suficiente para poder ser visto realmente como é. 

“Tantos de vocês tornaram-se fortes e suaves ao mesmo tempo”, disse Zhao, dirigindo-se aos cineastas da sala. “Vamos deixar que nos vejam”, acrescentou. A protagonista do filme, Jessie Buckley, também levou para casa o Globo de Melhor Atriz em Filme Dramático. 

O outro grande vencedor da noite, que marcou a 83ª edição dos prémios, foi “Batalha Atrás de Batalha”, que levou para casa as estatuetas de Melhor Filme Musical ou Comédia, Melhor Argumento, Melhor Realizador para Paul Thomas Anderson e Melhor Atriz Secundária para Teyana Taylor. 

“O propósito encontra sempre o seu momento”, afirmou a atriz, que foi a primeira vencedora da noite em Los Angeles. “A nossa luz não precisa de permissão para brilhar”, disse, dirigindo-se às “irmãs e raparigas de cor” que a viram triunfar na cerimónia. 

Na categoria de Musical ou Comédia, Rose Byrne foi a Melhor Atriz por “If I had Legs I’d Kick You” e Timothée Chalamet foi Melhor Ator por “Marty Supreme”. 

Já Stellan Skarsgard emergiu vitorioso como Melhor Ator Secundário por “Valor Sentimental”, um filme independente falado em norueguês que se tornou num dos favoritos do ano. 

Mas um dos mais cotados, “Sinners”, acabou por levar para casa apenas dois Globos de Ouro: o de Melhor Banda Sonora, da autoria de Ludwig Göransson, e Conquista Cinemática e de Bilheteira. 

Na animação, “KPop Demon Hunters”, da Netflix, levou o prémio para casa, juntamente com Melhor Canção Original, com “Golden”.

Wagner Moura distinguido como Melhor Ator (AP)

Eis a lista de vencedores nas categorias de Cinema: 

Melhor Realizador

Paul Thomas Anderson, “Batalha Atrás de Batalha” (Warner Bros.)

Melhor Argumento

Paul Thomas Anderson, “Batalha Atrás de Batalha” (Warner Bros.)

Melhor Filme Dramático

“Hamnet” (Focus Features)

Melhor Atriz em Filme Dramático

Jessie Buckley, “Hamnet” (Focus Features)

Melhor Ator em Filme Dramático

Wagner Moura, “O Agente Secreto” 

Melhor Atriz Secundária em Filme 

Teyana Taylor, “Batalha Atrás de Batalha” (Warner Bros)

Melhor Ator Secundário em Filme 

Stellan Skarsgård, “Valor Sentimental” (Neon)

Melhor Filme Musical ou Comédia

“Batalha Atrás de Batalha” (Warner Bros)

Melhor Atriz em Filme musical ou comédia

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” (A24)

Melhor Ator em Filme musical ou comédia

Timothée Chalamet, “Marty Supreme” (A24)

Melhor Filme de Animação

“KPop Demon Hunters” (Netflix)

Melhor Filme em Língua Não Inglesa 

“O Agente Secreto”, Brasil (Neon)

Melhor Canção Original

“Golden”, “KPop Demon Hunters” (Netflix)

Melhor Banda Sonora

Ludwig Göransson, “Sinners” (Warner Bros)

Conquista cinemática e de bilheteira

“Sinners” (Warner Bros.)

