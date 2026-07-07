Rouba carro de um stand, foge e resiste à detenção. Acaba em prisão preventiva

Há 1h e 25min

As autoridades dizem que terá cometido outro roubo no mesmo dia

Um homem de 28 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito de roubo de veículo e de outro estabelecimento comercial, e por crime de ofensa à integridade física, anunciou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo uma nota de imprensa do Comando Territorial de Viseu da GNR, os militares do Posto Territorial de Nelas detiveram no final da semana, no concelho de Nelas, “em flagrante delito, um homem de 28 anos por roubo de veículo automóvel”.

O detido foi presente ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Viseu, “tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva”, indicou a GNR.

A detenção aconteceu na “sequência de uma denúncia, de que um indivíduo acabara de cometer um roubo com recurso à violência, de um veículo automóvel, no interior de um stand de venda de automóveis, na cidade de Viseu, e que seguia em direção ao concelho de Nelas”.

“Os militares deslocaram-se de imediato para o local, tendo intercetado e detido o suspeito em flagrante delito, a conduzir o veículo. Durante a intervenção, o suspeito ofereceu resistência à detenção, incorrendo ainda na prática do crime de resistência e coação sobre funcionário”.

A GNR indicou que “foi ainda possível apurar que o suspeito terá praticado, no mesmo dia, um outro crime de roubo e um crime de ofensa à integridade física num estabelecimento comercial”.

Da ação da GNR “resultou a recuperação do veículo automóvel roubado, bem como a apreensão do seguinte material: um telemóvel iPhone, uma coluna de som e uma ‘powerbank’”.