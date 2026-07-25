Dez armas de fogo apreendidas na Trofa em contexto de violência doméstica

Agência Lusa , NM
Há 50 min
GNR (imagem Getty)
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Homem de 58 anos tinha em sua posse 10 armas de fogo, 444 munições calibre 12, 444 munições de outros tipos de calibre e três armas brancas

A GNR apreendeu, na quinta-feira, 10 armas de fogo e mais de 800 munições, na Trofa, no distrito do Porto, no âmbito de uma denúncia de violência doméstica, foi este sábado anunciado.

Em comunicado, aquela força militar refere que foram chamados a um episódio de violência doméstica de um homem de 58 anos sobre uma mulher de 57, em que a vítima “foi alvo de violência física” e em que foi “exibida uma arma de fogo”, tendo sido realizada uma busca domiciliária.

Na busca foram apreendidas 10 armas de fogo, 444 munições calibre 12, 444 munições de outros tipos de calibre e três armas brancas.

Segundo a GNR, “uma das armas apreendidas não possui qualquer tipo de documento, a qual foi considerada como uma arma ilegal, e as restantes foram apreendidas como medida cautelar”.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.

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Temas: GNR Violência Doméstica Armas
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