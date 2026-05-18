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Ameaçou matar a mãe de 70 anos à frente da GNR. Acabou em prisão preventiva

Agência Lusa , MSM
Há 55 min
GNR (imagem Getty)

Tribunal aplicou-lhe a medida de coação mais gravosa

Um homem, de 41 anos, foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e ficou em prisão preventiva por alegada violência doméstica contra a mãe, de 70 anos, que terá ameaçado de morte, no concelho de Sines, foi revelado esta segunda-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou que o suspeito foi detido através do Posto Territorial de Sines, na última sexta-feira.

Após terem recebido “um pedido de auxílio efetuado pela vítima, mãe do suspeito”, os militares da Guarda efetuaram diligências policiais e conseguiram localizar o homem.

“No decorrer da intervenção policial, o suspeito ameaçou a vítima de morte na presença dos militares da Guarda, tendo sido de imediato detido”, pode ler-se no comunicado.

Contactada pela agência Lusa, fonte da GNR explicou que a vítima “tem 70 anos”.

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Destacamento Territorial de Santiago do Cacém foi acionado e compareceu junto da mulher, para lhe prestar o necessário acompanhamento, de acordo com o comunicado.

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O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Setúbal, no sábado, que determinou a sua prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, pelo que foi transportado para o estabelecimento prisional daquela cidade.

Temas: GNR Violência doméstica Sines Setúbal Prisão

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