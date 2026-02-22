GNR apreende mais de mil artigos de contrafação em Trancoso

Agência Lusa , MM
Há 2h e 0min
GNR

Três homens e uma mulher foram constituídos arguidos

O Destacamento Territorial de Pinhel do Comando da GNR da Guarda apreendeu mais de mil artigos contrafeitos, no concelho de Trancoso, e constituiu arguidos três homens e uma mulher.

A apreensão surgiu no âmbito de uma ação de fiscalização realizada na feira semanal de Trancoso, com o objetivo de verificar o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, adianta-se numa nota de imprensa.

Os militares da Guarda detetaram artigos de vestuário e acessórios contrafeitos expostos para venda ao público, tendo sido apreendidas 1.054 peças, com um valor estimado de 9.910 euros, acrescenta-se.

Com idades entre os 25 e os 37 anos, os suspeitos do crime de contrafação foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Trancoso.

A operação contou com o reforço de uma equipa do Destacamento de Intervenção da Guarda, do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da Guarda e da Unidade de Ação Fiscal.

“O principal objetivo deste tipo de ações é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à comercialização de artigos contrafeitos”, justifica a GNR.

Temas: GNR Trancoso Guarda Contrafação

Crime e Justiça

Homem que agrediu a mulher no Montijo fica em prisão preventiva

Há 1h e 54min

GNR apreende mais de mil artigos de contrafação em Trancoso

Há 2h e 0min

Ateou fogo a duas casas "por vingança"

Há 2h e 2min

PJ detém suspeito de pertencer a rede internacional de tráfico de droga

Ontem às 19:16
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

20 fev, 19:55

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

Ontem às 11:00

Este golo anulado reabriu a guerra ao VAR em Portugal. "São fraquinhos e este ano estão a errar em demasia"

Ontem às 16:00

Teve uma carreira de sucesso na América. Agora, com 80 anos, está a "viver só com uma mala" em Itália

Ontem às 19:00

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

20 fev, 15:46

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

19 fev, 19:40

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

19 fev, 21:55

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

20 fev, 17:36

Exclusivo: Secretas dos EUA associam teste chinês com explosivos à pressão por um arsenal nuclear completamente novo

Ontem às 11:06

Nevoeiro frequente condiciona operação aeronáutica no futuro Aeroporto Luís de Camões

20 fev, 22:36

Quatro anos depois, a Rússia ainda está a pagar por um erro de cálculo fatal na Ucrânia

Ontem às 10:41