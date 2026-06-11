Onze detidos e mais de 9.200 doses de droga apreendidas em operação no Grande Porto

Agência Lusa , MSM
Há 50 min
GNR
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A GNR realizou 16 buscas nos concelhos de Paços de Ferreira e Paredes

Onze pessoas com idades entre os 25 e os 55 anos foram detidas na quarta-feira, por suspeita de tráfico de droga em vários concelhos do Grande Porto, revelou esta quinta-feira o Comando Territorial da GNR do Porto.

Os suspeitos, três mulheres e oito homens, são suspeitos no âmbito de uma operação levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal de Felgueiras (distrito do Porto), na qual foram apreendidas mais de 9.200 doses de droga.

Em comunicado, a GNR refere que deu cumprimento a 16 mandados de buscas por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Paços de Ferreira e de Paredes.

Foram realizadas 16 buscas, 10 domiciliárias e seis não domiciliárias, das quais três foram em estabelecimentos, duas em lojas de animais e uma em cacifo.

A GNR enumera que foram apreendidas 4.500 doses de cocaína, 4.260 doses de haxixe, 473 doses de cannabis, 20.045 euros em dinheiro, 12 telemóveis e nove balanças.

Somaram-se seis viaturas, uma mota e uma arma de ar comprimido.

Segundo a GNR, a operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto e da Unidade de Intervenção, com o Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE).

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Temas: GNR Tráfico droga Porto Buscas Doses de droga

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