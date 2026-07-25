GNR desmantela rede de apoio ao tráfico internacional de droga por via marítima

Agência Lusa
Há 37 min
GNR (Lusa/ Estele Silva)
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Operação policial decorreu nos concelhos de Montijo e Palmela, distrito de Setúbal

Uma rede que se dedicava ao apoio logístico de tráfico internacional de droga por via marítima foi desmantelada na sequência de uma operação policial nos concelhos de Montijo e Palmela, distrito de Setúbal, anunciou este sábado a GNR.

Em comunicado, a GNR explicou que a operação, desenvolvida na quinta e na sexta-feira, permitiu “identificar e desmantelar uma rede alegadamente responsável pela construção, equipamento, transporte e colocação na água, no estuário do rio Sado, de embarcações de alta velocidade”.

Durante a operação, “foi intercetado um veículo pesado de mercadorias que transportava, no seu interior, uma embarcação de alta velocidade motorizada e totalmente equipada para navegação, bem como diverso material de apoio à atividade criminosa”, acrescentou.

Depois de várias diligências policiais foram também intercetados “vários veículos alegadamente utilizados no apoio logístico à atividade investigada”.

Segundo a GNR, foi ainda intercetada “uma viatura ligeira de mercadorias que transportava cerca de 300 quilos de cápsulas secas de papoila do ópio, planta da qual podem ser extraídas substâncias psicoativas, como morfina, codeína ou tebaína”.

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O condutor desta viatura, um homem de 53 anos, foi detido por tráfico de estupefacientes.

No total, foram apreendidas duas embarcações de alta velocidade e duas de pesca, um pesado de mercadorias, quatro veículos ligeiros (um dos quais tinha sido furtado em Espanha no passado dia 15), um semirreboque de matrícula espanhola, três motores de embarcação e um empilhador.

A GNR apreendeu também 407 jerricans com gasolina e 120 vazios, 20 depósitos, 11 telemóveis, perto de cinco mil euros, diversas ferramentas, maquinaria industrial, materiais utilizados na construção de embarcações, equipamentos digitais e analógicos de navegação marítima e por satélite.

Além do homem detido, foram constituídos arguidos mais quatro suspeitos, com idades entre os 26 e os 66 anos, que estão “fortemente indiciados pela prática do crime de auxílio ao tráfico internacional de estupefacientes e infração às regras aplicáveis às embarcações de alta velocidade”.

O detido irá manter-se nas instalações da GNR até ser levado ao Tribunal Judicial de Setúbal para o primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

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A operação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito de Setúbal, da Unidade Nacional de Trânsito, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, ambos da Unidade de Intervenção, da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras e de outras valências do Comando Territorial de Setúbal.

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Temas: GNR Tráfico de Droga
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