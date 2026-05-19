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Fingia ser militar da GNR para abordar condutores. Foi apanhado após denúncias nas redes sociais

Agência Lusa , MSM
Há 2h e 44min
GNR

GNR apreendeu munições, rádios, dispositivos luminosos entre outros objetos

Um homem de 43 anos foi constituído arguido por se fazer passar por militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) nos concelhos de São João da Pesqueira e Benavente, informou esta terça-feira a GNR.

Segundo uma nota de imprensa, um “homem de 43 anos foi constituído arguido pelos crimes de usurpação de funções (militar da GNR), condução perigosa e detenção de arma proibida”.

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, indicou que o arguido atuou no concelho de São João da Pesqueira (distrito de Viseu) e em Samora Correia (concelho de Benavente, Santarém).

Segundo adiantou à agência Lusa fonte da GNR, o arguido tem residência no Município de São João da Pesqueira e trabalha no concelho de Benavente.

A GNR iniciou uma investigação em fevereiro, “após denúncia nas redes sociais por parte de várias vítimas alvo de abordagens rodoviárias de um cidadão suspeito, que se identificava como militar da Unidade de Trânsito da GNR”.

Segundo descreveram, o homem “trajava sempre sem uniforme policial, o que gerou dúvidas nos intervenientes”.

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No decorrer da investigação, os militares da GNR identificaram o suspeito e realizaram cinco buscas, duas domiciliárias e três em veículos.

No decorrer das buscas, a GNR apreendeu 28 cartuchos, cinco munições de diversos calibres, três dispositivos luminosos de urgência, um kit auricular de comunicações, um rádio de comunicação portátil, uma ‘webcam’, um punhal, uma arma de construção artesanal e uma mira telescópica.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, distrito de Viseu.

Segundo o Comando Territorial de Viseu, a operação policial contou com militares da sua congénere de Santarém, do NIC de Coruche, concelho desse distrito ribatejano.

Temas: GNR São João da Pesqueira Benavente Denúncias

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