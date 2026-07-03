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Casal detido após furto num posto de combustível em Águeda

Agência Lusa , MSM
Há 29 min
GNR (imagem Getty)
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A GNR intercetou os suspeitos nas imediações e recuperou os bens alegadamente furtados

A GNR deteve na quinta-feira um casal suspeito de ter assaltado um posto de abastecimento de combustíveis em Águeda, no distrito de Aveiro, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que deteve um homem e uma mulher, com 38 e 32 anos, respetivamente, por furto qualificado no concelho de Águeda.

"Na sequência de uma denúncia de um furto num posto de abastecimento de combustível, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local e de imediato encetaram diligências policiais, logrando em intercetar e abordar os suspeitos nas imediações do local", refere a mesma nota.

Segundo a Guarda, da ação resultou a apreensão de 114 maços de tabaco e 45 bens alimentares diversos, tendo os mesmos sido entregues ao legítimo proprietário.

A GNR refere ainda que os detidos, com antecedentes criminais, ficaram detidos nas instalações policiais e serão presentes hoje, no Tribunal Judicial de Águeda, para aplicação das medidas de coação.

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Temas: GNR Roubo Assalto Posto de combustível Águeda

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