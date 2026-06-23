Quatro detidos por roubo e sequestro em Vila do Conde. GNR apreende milhares de euros e droga

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As detenções ocorreram após buscas em vários concelhos da Área Metropolitana do Porto

A GNR do Porto anunciou esta terça-feira a detenção de quatro homens suspeitos dos crimes de roubo e sequestro em Vila do Conde e a apreensão de mais de 29 mil euros, uma arma de fogo e droga, entre outro material.

Os suspeitos, com idades entre 23 e os 44 anos, foram detidos na segunda-feira, na sequência de três mandados de detenção.

Em comunicado, a GNR refere que no decorrer da ação foram realizadas cinco buscas domiciliárias, oito em veículo e uma num terreno, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Porto, Matosinhos e Trofa.

Foram apreendidos, além 29.170 euros e uma arma de fogo, 45 doses de cocaína, 489 doses de MDMA, três veículos, um motociclo, uma aparafusadora, três telemóveis, diversa indumentária e material utilizado nos crimes.

O quarto suspeito foi detido por crimes de tráfico de droga, detenção de arma proibida, furto de veículo e falsificação de documento.

Os suspeitos vão ser hoje ouvidos no Tribunal Judicial de Vila do Conde, para aplicação das medidas de coação.