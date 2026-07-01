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GNR resgata 20 cães "em estado de saúde debilitado" de barracões em Loures

Agência Lusa , MCC
Há 40 min
Cães (imagem Getty)
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Animais encontravam-se "sem as adequadas condições de higiene, alimentação, água, abrigo e bem-estar". Homem de 64 anos foi identificado

Cerca de 20 cães foram resgatados pela GNR na freguesia de Lousa, Loures, “em estado de saúde debilitado”, após denúncias de populares, informou hoje aquela força de segurança, adiantando ter sido identificado um homem a quem pertenciam os animais.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira da Guarda Nacional Republicana (GNR), capitão Filipe Paulino, disse que o resgate aconteceu na terça-feira num terreno na freguesia de Lousa, onde barracões “funcionavam como espécie de canis”, onde se encontravam os animais.

“Os indícios recolhidos apontam para uma sobrelotação dos barracões e não para a criação e posterior venda”, precisou o responsável, acrescentando que a ação da GNR teve lugar após várias denuncias.

Em comunicado, a GNR refere que os militares da Guarda verificaram, à chegada ao local, que os animais se encontravam “em estado de saúde debilitado, sem as adequadas condições de higiene, alimentação, água, abrigo e bem-estar animal”.

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Face às condições observadas, os cães foram recolhidos pelo Centro de Recolha Oficial do Município de Loures, tendo sido prestados os primeiros socorros. Dois dos animais, por se encontrarem em perigo de vida, foram encaminhados para um hospital veterinário.

Segundo a GNR, durante as diligências, foi identificado um homem de 64 anos e elaborado um auto de notícia pelos crimes “de maus-tratos a animais de companhia e de violação de imposições, proibições ou interdições”, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loures.

A GNR lembra que os maus-tratos a animais de companhia “constituem crime” e reforça que continuará a desenvolver ações de prevenção, fiscalização e investigação, com vista à proteção dos animais de companhia e à salvaguarda do seu bem-estar.

Em 23 de junho, uma grande operação desencadeada em Amarante levou à identificação de uma mulher por alegados maus-tratos a animais e à retirada de mais de 300 cães, que foram encaminhados para associações e locais de acolhimento.

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Temas: GNR Resgate animal Loures Mau-trato animal Cães resgatados
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