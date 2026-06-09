Perseguiu mulher apesar de proibição judicial e acaba em prisão preventiva

Há 1h e 32min

Suspeito de coação sexual e perseguição terá continuado a importunar a vítima

O Tribunal de Ponte da Barca determinou a prisão preventiva de um homem de 74 anos, suspeito da prática dos crimes de coação sexual e perseguição de uma mulher de 62 anos, revelou esta terça-feira a GNR.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, “os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito perseguia e importunava de forma reiterada uma mulher de 62 anos, motivado por alegadas razões de natureza passional”.

A operação, realizada através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Viana do Castelo, culminou na última quarta-feira uma investigação que decorria desde janeiro.

No “decurso da investigação, foi possível apurar ainda que o suspeito incumpriu a medida de coação de proibição de contactos com a vítima, anteriormente aplicada, tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito”.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Ponte da Barca, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.