Cerca de 1.800 pares de calçado contrafeito apreendidos na Maia

Há 2h e 16min

Valor comercial estimado dos artigos apreendidos ascende a cerca de 36.000 euros

A GNR apreendeu na sexta-feira, na Maia, no distrito do Porto, 1.800 pares de calçado desportivo contrafeito cujo valor comercial deverá ascender a 36.000 euros.

Em comunicado, a Unidade de Ação Fiscal da GNR do Porto diz que a ação de fiscalização decorreu na autoestrada A4, na zona de Águas Santas.

O calçado ostentava, descreve a GNR, “diversas marcas registadas de renome e que, pelas suas características, se presumem ser artigos contrafeitos”.

“No decorrer da ação, foram identificadas três encomendas endossadas a um indivíduo ainda não identificado, tendo sido elaborado um auto de notícia por infração às disposições legais previstas no Código da Propriedade Industrial”, acrescenta.

Foi ainda identificado o condutor do veículo fiscalizado, pertencente a uma empresa transportadora.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Maia.