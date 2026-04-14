Apanhados em Castelo de Vide com identificações do FBI falsas

Há 1h e 15min

As detenções contaram com o apoio do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas e do Núcleo de Apoio Operativo do Comando Territorial de Portalegre.

Os factos foram transmitidos ao Ministério Público do Tribunal Judicial da Comarca de Nisa e os detidos foram constituídos arguidos com prestação de Termo de Identidade e Residência.

Suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência

Dois homens, de 27 e 28 anos, foram detidos em flagrante delito por posse de arma proibida e utilização de identificação falsa em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, anunciou a GNR. Na sua posse, os suspeitos tinham identificações do FBI falsas.

A detenção ocorreu no dia 10 de abril, na sequência de "uma denúncia de uma viatura suspeita junto ao Centro Diocesano da localidade". No local, os militares detetaram a presença de um veículo e de dois indivíduos que estavam na posse de documentos de identificação falsos e de material proibido.

Da operação resultou a apreensão de dois bastões extensíveis, dois pares de algemas, duas carteiras de identificação falsas e um telemóvel.

Os factos foram comunicados ao Ministério Público do Tribunal Judicial da Comarca de Nisa, tendo os detidos sido constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

A ação contou com o apoio de várias valências da GNR, nomeadamente equipas de investigação e apoio operacional do Comando Territorial de Portalegre.