Quatro sapadores florestais detidos por violação, coação sexual e perseguição

CNN Portugal , AM
Há 2h e 2min
Polícia Judiciária

sapadores florestais

Investigação começou após denúncia da própria vítima à Guarda Nacional Republicana

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve na terça-feira, em Seia, quatro sapadores florestais do município, com idades entre 40 e 51 anos, fortemente indiciados pela prática de violação, coação, coação sexual agravada e perseguição.

Em comunicado, a PJ adianta que as alegações referem crimes ocorridos em contexto laboral, em locais ermos durante a atividade profissional, tendo como vítima um homem de 61 anos, assistente operacional da mesma equipa, sujeito a atos sexuais violentos, ações vexatórias e ofensas quase diariamente desde setembro de 2018.

"Os crimes ocorreram em contexto laboral, em locais ermos onde desenvolviam a sua atividade, sendo vítima um homem de 61 anos, assistente operacional, com funções de vigilância florestal, integrado na mesma equipa. Desde setembro de 2018, a vítima foi sujeita a atos sexuais violentos, ações vexatórias e ofensas sexuais, quase diariamente", lê-se na nota.

A investigação começou após denúncia da própria vítima à Guarda Nacional Republicana, "sendo motivada pelo seu estado de saúde periclitante, resultante das ações que sofreu ao longo dos anos"

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

