MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Amordaçaram dono da casa, roubaram dinheiro e ouro e fugiram no carro da vítima

Agência Lusa , MM
Há 1h e 3min
Crime (Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Caso é agora investigado pela Polícia Judiciária

Três encapuzados terão, esta segunda-feira, amordaçado um homem em Vila Nova de Veiga, em Chaves, e roubado dinheiro e ouro, tendo-se colocado em fuga no carro da vítima, segundo fonte da GNR.

A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

Segundo disse a fonte da GNR à agência Lusa, os três homens encapuzados terão seguido a alegada vítima, com 58 anos, até à sua residência, na localidade de Vila Nova de Veiga, no concelho de Chaves, e terão forçado a entrada na habitação.

Já no interior da casa, segundo a Guarda, terão amordaçado o proprietário e roubado uma quantia elevada, mas não especificada, de dinheiro e objetos em ouro, tendo-se posteriormente colocado em fuga no automóvel da vítima.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: GNR Pj Roubo encapuzados Ouro
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Agente da PSP que matou Odair Moniz condenado mas fica em liberdade

Há 15 min

Amordaçaram dono da casa, roubaram dinheiro e ouro e fugiram no carro da vítima

Há 1h e 3min

Condenado a 20 anos de cadeia homem que matou outro com 20 facadas e incendiou escritório de advogada a seguir

Há 1h e 8min

Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica

Há 1h e 39min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Cantor Oliver Tree entre as vítimas de acidente aéreo no Rio de Janeiro

Ontem às 19:53

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

13 jun, 10:08

Trump recebeu um presente envenenado no aniversário. "Não devia ter acontecido, especialmente num dia tão especial"

Ontem às 16:28

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

12 jun, 15:41

Infarmed manda retirar do mercado mais de 50 produtos cosméticos

13 jun, 09:08

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

Hoje às 07:58

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07

Rússia terá em breve mais tanques do que tinha antes da guerra. Pode é não conseguir utilizá-los

Hoje às 12:25

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

12 jun, 10:50

Sentado confortavelmente: as casas de banho dos aviões estão a liderar uma corrida altamente competitiva ao luxo nas viagens aéreas

13 jun, 17:00

Quer melhorar o seu sono? Imite os hábitos dos caçadores-recolectores

Ontem às 22:00