Amordaçaram dono da casa, roubaram dinheiro e ouro e fugiram no carro da vítima

Há 1h e 3min

Caso é agora investigado pela Polícia Judiciária

Três encapuzados terão, esta segunda-feira, amordaçado um homem em Vila Nova de Veiga, em Chaves, e roubado dinheiro e ouro, tendo-se colocado em fuga no carro da vítima, segundo fonte da GNR.

A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

Segundo disse a fonte da GNR à agência Lusa, os três homens encapuzados terão seguido a alegada vítima, com 58 anos, até à sua residência, na localidade de Vila Nova de Veiga, no concelho de Chaves, e terão forçado a entrada na habitação.

Já no interior da casa, segundo a Guarda, terão amordaçado o proprietário e roubado uma quantia elevada, mas não especificada, de dinheiro e objetos em ouro, tendo-se posteriormente colocado em fuga no automóvel da vítima.