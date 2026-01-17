Operação "Mariposa": GNR apreende álcool, tabaco e máquinas de jogo em todo o país

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 11min
GNR

Foram apreendidos, entre outros, 70 litros de bebidas alcoólicas, 7.800 cigarros e cinco máquinas de jogo

Mais de uma centena de estabelecimentos foram inspecionados em todo o país, numa operação da GNR que levou à apreensão de bebidas alcoólicas, cigarros e máquinas de jogo.

Denominada “Mariposa”, a operação da Unidade de Ação Fiscal (UAF) decorreu na quinta-feira e esteve focada em produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, estupefacientes e material de jogo ilegal, de acordo com a GNR.

Na operação, foram fiscalizados 79 veículos de transporte de mercadorias e 108 estabelecimentos comerciais “suscetíveis de comercialização ilícita”, segundo as autoridades, bem como “outros locais de comercialização, armazenamento e produção de produtos sujeitos” a imposto.

As autoridades elaboraram seis autos por suspeita de crime, “quatro por crime de tráfico de estupefacientes e dois por exploração ilícita de jogo” e emitiram 25 contraordenações, a maioria por fuga aos impostos de consumo.

Os elementos da UAF apreenderam 70 litros de bebidas alcoólicas, 7.800 cigarros, 3,2 quilos de bolsas de nicotina, 202 gramas de canábis e derivados e cinco máquinas de jogo, entre outros produtos.

A operação envolveu 62 militares dos Destacamentos de Acção Fiscal do Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro.

