Cocaína, armas e até crachás da PSP e GNR apreendidos em operação no Seixal

Há 2h e 1min

Operação especial de prevenção criminal levou à detenção de seis pessoas

Seis pessoas foram detidas durante uma operação especial de prevenção criminal desenvolvida pela Guarda Nacional Republicana (GNR) nas localidades de Paio Pires e Fernão Ferro, no concelho do Seixal, tendo uma ficado em prisão preventiva.

Em comunicado, a GNR explicou esta terça-feira que a operação, realizada no sábado, consistiu numa fiscalização de natureza rodoviária, tendo sido detidas três pessoas por tráfico de produto estupefaciente, duas por posse de arma proibida e uma por condução sob o efeito do álcool.

Foram ainda aplicadas seis contraordenações de natureza rodoviária e apreendida droga, nomeadamente 3.672 doses de canábis resina, 30.000 doses de cocaína e 80 doses de MDMA.

Na operação foram também apreendidos 3.530 euros, quatro pistolas municiadas e prontas a ser utilizadas, uma réplica de pistola, uma pressão de ar, quatro carregadores da pistola Glock, cinco armas brancas, das quais uma espada, cinco telemóveis, cerca de mil munições de diversos calibres e um colete balístico, um crachá da Polícia de Segurança Pública e um crachá da Guarda Nacional Republicana, além de uma soqueira.

Dois detidos, um homem de 24 anos, e uma mulher de 23 anos, permaneceram nas instalações da GNR, tendo sido presentes no Tribunal Judicial do Seixal.

Após apresentação no tribunal foi-lhes aplicada, respetivamente, a medida de coação de prisão preventiva, a cumprir no Estabelecimento Prisional do Montijo, e termo de identidade e residência.