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GNR apreende três toneladas de cocaína em Olhão

Agência Lusa , WL
Há 29 min
GNR (Lusa/ Estele Silva)
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Em causa 91 fardos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu três toneladas de cocaína em Olhão, numa operação de vigilância e controlo costeiro desencadeada depois de detetada uma embarcação de alta velocidade suspeita.

“A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu cerca de três toneladas de cocaína e uma viatura, no concelho de Olhão”, refere a GNR em comunicado.

Segundo a GNR, a operação, em que estiveram empenhados meios terrestres, marítimos e aéreos, foi desencadeada após o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) ter detetado “uma embarcação de alta velocidade suspeita”.

Durante o patrulhamento, os meios terrestres identificaram, numa estrada de acesso a uma praia próxima, “uma viatura ligeira de mercadorias, muitas vezes utilizadas no transporte e distribuição, em terra, do produto estupefaciente que é inicialmente transportado por via marítima”.

Os ocupantes abandonaram a viatura e fugiram a pé, não tendo ainda sido detidos.

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As autoridades apreenderam 91 fardos de cocaína, num total estimado de 3.130 quilos, uma viatura e dois inibidores de sinal.

A ação contou ainda com o reforço de militares do Comando Territorial de Faro.

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Temas: GNR Olhão Cocaína
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