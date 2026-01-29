GNR detém em Nisa homem suspeito de violência doméstica contra a companheira

Agência Lusa
Há 1h e 7min
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Suspeito tem 39 anos

Um homem, de 45 anos, foi detido pela GNR por suspeita de "violência física e psicológica" contra a companheira, de 39 anos, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR explica que o homem foi detido, na segunda-feira, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

De acordo com a Guarda, os militares desta força de segurança apuraram que o agressor “exercia violência física e psicológica” sobre a vítima e, na sequência de diligências policiais, deram cumprimento a um mandado de detenção.

O homem foi presente ao Tribunal de Nisa e saiu em liberdade, mas sob diversas medidas de coação, como a proibição de contacto com a vítima, direta ou indiretamente, por qualquer meio.

O arguido está também proibido de permanecer ou de se aproximar da residência da vítima, onde quer que esta se encontre, bem como das respetivas imediações, num raio mínimo de 400 metros, fiscalizado através de pulseira eletrónica.

O tribunal decretou ainda a proibição de permanecer ou de se aproximar dos locais habitualmente frequentados pela vítima, designadamente o local de trabalho, bem como das respetivas imediações, num raio mínimo de 400 metros, igualmente com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância.

 

