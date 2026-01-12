Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Daniela Rodrigues
Há 3h e 27min
GNR e INEM

Os militares prestaram suporte básico de vida, incluindo manobras de reanimação, até que a vítima recuperou sinais vitais

Dois militares da GNR de Palmela, fora de serviço, conseguiram reverter uma paragem cardiorrespiratória (PCR) de um homem enquanto aguardavam a chegada da ambulância. Aconteceu no domingo, numa ação que durou cerca de 40 minutos.

O alerta para a situação foi dado para o 112, mas a assistência médica demorou a chegar ao local.

Os militares estavam a almoçar com as famílias num restaurante quando se aperceberam que um dos clientes não se estaria a sentir bem.

Os militares, vendo que o homem estava pálido e com fraca pulsação, colocaram a vítima de imediato em Posição Lateral de Segurança e prestaram suporte básico de vida, incluindo manobras de reanimação, até que esta recuperou sinais vitais.

A rápida e eficaz ação dos militares terá sido determinante para salvar a vida do homem, uma vez que a assistência médica só chegou após vários contactos para o 112.

 

 

Temas: GNR Montijo Gnr de Palmela PCR

