Como um condutor "nervoso" com "vários artigos em ouro" permitiu à GNR apanhar autor de burla no Montijo

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Segundo aquela força de segurança, o suspeito não terá conseguido “justificar a posse dos referidos bens”.

Um homem de 42 anos, detido por suspeitas de burla no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, ficou em prisão preventiva, divulgou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal indicou que o homem foi detido, na quinta-feira, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, e foi presente, na sexta-feira, ao Tribunal Judicial do Montijo que decretou a medida de coação mais gravosa.

Segundo a GNR, durante a operação, os militares abordaram uma viatura, tendo “detetado uma infração por falta de inspeção periódica obrigatória”, explicou.

No decorrer da fiscalização, o condutor terá evidenciado “um comportamento nervoso”, levando os militares a efetuarem uma busca ao interior do veículo, que continha “diversos telemóveis, cartões bancários com os respetivos códigos PIN e vários artigos em ouro”.

Segundo aquela força de segurança, o suspeito não terá conseguido “justificar a posse dos referidos bens”.

Da ação resultou a apreensão de 9. 730 euros em numerário, um veículo ligeiro de passageiros, um computador portátil, 18 telemóveis, 38 cartões bancários, 42 cartões SIM de diversas operadoras, 31 invólucros de cartões SIM.

Foram ainda apreendidos diversos artigos em ouro e documentação bancária, precisou.

Na mesma nota, a GNR revelou que, no decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que sobre o suspeito pendia um mandado de detenção por incumprimento de uma medida decretada pelo tribunal, de permanência na habitação.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial do Montijo.