Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Como um condutor "nervoso" com "vários artigos em ouro" permitiu à GNR apanhar autor de burla no Montijo

Agência Lusa , HCL
Há 47 min
Operação de fiscalização rodoviária da GNR
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo aquela força de segurança, o suspeito não terá conseguido “justificar a posse dos referidos bens”.

Um homem de 42 anos, detido por suspeitas de burla no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, ficou em prisão preventiva, divulgou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal indicou que o homem foi detido, na quinta-feira, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, e foi presente, na sexta-feira, ao Tribunal Judicial do Montijo que decretou a medida de coação mais gravosa.

Segundo a GNR, durante a operação, os militares abordaram uma viatura, tendo “detetado uma infração por falta de inspeção periódica obrigatória”, explicou.

No decorrer da fiscalização, o condutor terá evidenciado “um comportamento nervoso”, levando os militares a efetuarem uma busca ao interior do veículo, que continha “diversos telemóveis, cartões bancários com os respetivos códigos PIN e vários artigos em ouro”.

Segundo aquela força de segurança, o suspeito não terá conseguido “justificar a posse dos referidos bens”.

Da ação resultou a apreensão de 9. 730 euros em numerário, um veículo ligeiro de passageiros, um computador portátil, 18 telemóveis, 38 cartões bancários, 42 cartões SIM de diversas operadoras, 31 invólucros de cartões SIM.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Foram ainda apreendidos diversos artigos em ouro e documentação bancária, precisou.

Na mesma nota, a GNR revelou que, no decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que sobre o suspeito pendia um mandado de detenção por incumprimento de uma medida decretada pelo tribunal, de permanência na habitação.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial do Montijo.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: GNR Montijo Burla Operação Policial
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Como um condutor "nervoso" com "vários artigos em ouro" permitiu à GNR apanhar autor de burla no Montijo

Há 47 min

Detida mulher em Oeiras por tráfico de pessoas e exploração laboral

Há 57 min

Quatro detidos na Operação "Imergente" libertados mas proibidos de contactar entre si

Ontem às 19:00

Homem suspeito de tentar matar outro com copo partido em Viseu apanhado na Suíça

Ontem às 18:44
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Governo avança com nova prestação social única e quer obrigar beneficiários a fazer "trabalho social"

Ontem às 07:46

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:30

Advogado prometia 100% de sucesso contra multas de trânsito, ACT, ASAE e ambientais

28 mai, 22:05

"Obriy": como uma inovação desenvolvida na Ucrânia está a destruir os drones russos - e também a gerar preocupação

Ontem às 13:22

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

Ontem às 19:08

Rússia apanhada a instalar sistemas Pantsir nos telhados de Moscovo após intensificação de ataques ucranianos

Ontem às 11:57

Gasóleo desce, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:39

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

27 mai, 11:11

Soam os alarmes na Rússia: produção de petróleo atinge o nível mais baixo dos últimos 16 anos e obriga Moscovo a tomar decisão drástica

28 mai, 12:42

Tragédia do Elevador da Glória: PJ faz buscas a responsáveis da Carris e da empresa de manutenção

Ontem às 09:34

PSU: serão precisas "até 15 horas por semana" de "trabalho social" para aceder à nova prestação única

Ontem às 15:56

Irão promete "ruína total" se a guerra recomeçar - e isto é o que pode acontecer caso a diplomacia falhe

Ontem às 12:00